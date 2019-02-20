影／老佛爺之外還是貓奴 你不知道拉格斐的5件事

2019-02-20 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



香奈兒「老佛爺」卡爾．拉格斐（Karl Lagerfeld）在台灣時間2月19日驚傳逝世，享壽85歲；老佛爺自1983年入主香奈兒以來，擔任創意總監長達36年。《BBC》整理出關於「老佛爺」拉格斐，你不知道的5件事。

1. 拉格斐擁有超過70台iPods，每一台都裝有不同類型的音樂，用來搭配不同的場景。

2. 拉格斐在1955年，以17歲的年齡參加知名「國際羊毛時裝大賽」（Woolmark Prize），並奪下大衣類首獎，在時尚圈初次嶄露頭角，獲得擔任Pierre Balmain助理的工作機會，並隨後成為學徒，在Pierre Balmain旗下學習3年。

3. 老佛爺愛貓成癡，極其奢華寵愛他的伯曼貓（Birman）邱比特（Choupette）。邱比特原是法國模特兒Baptiste Giabiconi的貓，但某次陰錯陽差下，老佛爺有機會與邱比特相處兩周，並深深愛上邱比特，Giabiconi於是割愛將邱比特送給老佛爺。

邱比特不但有2名傭人伺候，還有保鑣和自己專屬的維基百科和社群網站；邱比特雪白柔軟的毛色，藍色無辜大眼睛，加上老佛爺親手打造的無與倫比style，讓牠吸引了大批粉絲，可謂是全球最酷最富有的貓咪；根據2015年《The Cut》的專訪，邱比特身家估計高達近400萬美元（約1.2億新台幣）。

4. 拉格斐自1983年入主香奈兒成為創意總監以來，執掌香奈爾長達36年，僅有在今年初，香奈兒於巴黎大皇宮發表2019春夏高級訂製發表會，因疑似身體不適而缺席；同時，拉格斐也替FENDI、Chloé和自己的品牌做設計，可以說是精力十足，創意無限。