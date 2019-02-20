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影／我要殺了妳！韓航董娘又傳飆罵菲傭 錄音檔曝光

2019-02-20 12:27聯合報 記者周辰陽╱即時報導

南韓媒體《JTBC》日前披露，大韓航空會長妻子李明姬（Lee Myung-hee）霸凌非法雇用的菲律賓籍幫傭，將近15分鐘的淒厲叫囂被偷錄下來成為鐵證，過程中李明姬不只韓英語夾雜，同時還粗話連發。

李明姬去年即被爆經常對員工施暴，又以不時辱罵非法雇用的菲傭的傳聞最具代表性，但此前具體狀況一直不明。《JTBC》此次是取得其中一位菲籍幫傭的錄音，才讓李明姬的惡行惡狀公諸於世，但電視台播出時也得拼命消音。

根據錄音檔，李明姬尖叫著使喚菲傭，在她出來以前把衣服送進去，還說「這不是很簡單嗎？」，接著威脅「我要殺了妳！」、「我要怎麼做到呢？」

據稱長女趙顯娥因「堅果門」事件被拘留，而將小孩寄在娘家時，李明姬也不管孩子正在哭鬧，威脅要殺掉菲傭，並侮辱對方像乞丐一樣，還要她跪下、叫她去死。《JTBC》記者還指出，在其中一段錄音中，可以聽到李明姬在扔東西，還要菲傭道歉。

錄下對話的菲傭並未回應《JTBC》電訪，但她據報曾經向友人透露，想要通報菲律賓使館。李明姬方面則稱，她確實偶爾會情緒失控，平時對幫傭還是很友善的。

李明姬非法雇用外傭案預定3月正式開庭審理。

大韓航空會長趙亮鎬妻子李明姬2018年6月28日被警方傳喚。南韓媒體JTBC日前...
大韓航空會長趙亮鎬妻子李明姬2018年6月28日被警方傳喚。南韓媒體JTBC日前披露李明姬霸凌非法雇用的菲律賓籍幫傭，將近15分鐘的淒厲叫囂被偷錄下來成為鐵證，過程中李明姬不只韓英語夾雜，同時還粗話連發。法新/韓聯
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