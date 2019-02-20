親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中美貿易戰 台需慎防兩岸黑天鵝與灰犀牛效應

28歲女離職棄高薪 靠這項技能7個月爽賺591萬

金正恩也打貪？整肅50-70高官 沒收資產進補國庫

2019-02-20 11:09聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

華爾街日報報導，根據一項報告，北韓領導人金正恩藉由打貪，整肅非法取得財富的官員，並沒收他們的資產。此外，還放逐、監禁或處決反對他與美國和南韓修好的人，總共整肅了大約50至70人。

美國和南韓安全分析人士表示，鎮壓行動被當地媒體描述為反貪腐運動，但實際上金正恩扣押菁英分子的財產，是藉以填充備受國際制裁壓力的國家金庫，同時也消除政權內部可能反對金正恩與美國和南韓進行外交往來的鷹派份子。

經濟制裁阻礙平壤傳統的外匯來源，從出口到進入全球銀行系統，而沒收資產是該政權補充急需資金的一種手段。

分析人士和南韓智庫「北韓戰略中心」的報告稱，政治鎮壓的目標為那些利用權勢非法積累財富的高官。北韓戰略中心是由北韓叛逃者創立的智庫。

根據前南韓情報官員說法，在廣受關注的元旦演講中，金正恩公開宣布反貪運動---這是一項屬於北韓領導人的罕見聲明。金正恩表示，「黨和政府機關應該加強鬥爭，消弭濫用權力、官僚主義和貪腐的嚴重和瑣碎的事件，這將造成嚴重破壞……並削弱社會主義制度」。

華爾街日報無法個別確認鎮壓的具體情況，儘管南韓分析家對提交該份報告人的調查結果表示有信心，這些調查乃根據對20多人的採訪，包括現任和前任北韓官員，包括14名前任北韓高官、6名現任高官和5名現居住在他地的北韓人。

一名南韓情報官員表示，許多鎮壓行動與金錢有關。

總部位在維吉尼亞州的非營利智囊機構CNA分析項目主管哥斯（Ken Gause）表示，金正恩可能擔憂廣泛賄賂會損害經濟增長，進而反過來影響他的政治合法性，因為他希望提振經濟。

他說，「他正試圖在一個國家內整合一項實際生根的經濟計畫」，「如果你的環境充斥腐敗，那麽你在這種環境中，種植任何東西都會死亡」。

北韓領導人金正恩。美聯社
北韓領導人金正恩。美聯社
分享

北韓南韓金正恩
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

法式暴民，警察製造？法國失控的的「警民暴力」

2019-02-20 09:45

越南淪為非洲豬瘟疫區 加強防疫

2019-02-20 11:36

美國特使赴河內 展開川金二會前籌備工作

2019-02-20 11:34

川金二會前夕 文在寅籲美國運用南韓影響力

2019-02-20 11:15

擋美救援物資運入 委切斷鄰近島嶼海空交通

2019-02-20 11:08

鄰家阿伯杜特蒂和他的葷笑話

2019-02-20 10:28

川金二會下周登場 安倍今將熱線川普統一口徑

2019-02-20 10:24

解決脫歐危機 梅伊赴歐盟總部再協商

2019-02-20 10:05

俄邀日企開發北極圈LNG 安倍有意藉此加速領土談判

2019-02-20 09:46

豬隊友！俄軍愛打卡卻洩軍機 俄禁軍人用智慧手機

2019-02-20 09:42

文在寅：韓印將引領亞洲時代

2019-02-20 09:32

瑞士滑雪場雪崩 10多人遭活埋4人獲救

2019-02-20 09:13

法媒體人：美中若衝突 台灣居中首當其衝

2019-02-20 09:12

對抗時尚、減少浪費 英擬推服飾稅

2019-02-20 09:07

眾多品牌帝國掌舵者 時尚教父辭世

2019-02-20 09:06

「韓流」有望再登陸？傳中國籌辦方申請南韓團體演唱會

2019-02-20 08:50

二戰勝利之吻照 水兵身分解謎過程曲折

2019-02-20 08:47

川普盼北韓去核化 但不急迫

2019-02-20 05:12

名家瞭望／尹永寬：金正恩想成為北韓的鄧小平

2019-02-20 00:32

永別了 時尚老佛爺！卡爾拉格斐辭世 享壽85歲

2019-02-19 23:38

永別了老佛爺！時尚大師卡爾拉格斐，85歲逝世巴黎

2019-02-19 23:01

香奈兒「老佛爺」逝世 留下時尚界凱薩傳說

2019-02-19 22:48

神父破戒生子 教廷承認有內規處理

2019-02-19 22:43

卡爾拉格斐過世 香奈兒官方沉痛表達不捨

2019-02-19 22:35

印度遭恐攻 巴基斯坦總理否認涉入

2019-02-19 22:27

戒巧克力30多年 香奈兒「老佛爺」卡爾拉格斐自制力驚人

2019-02-19 22:02

香奈兒「老佛爺」逝世！為了塞進Hedi男裝曾減重42公斤

2019-02-19 21:41

川金二會 越南動員數千警員維安

2019-02-19 21:39

曾批愛黛兒太胖 香奈兒「老佛爺」大砲性格藏不住

2019-02-19 21:12

香奈兒「老佛爺」驚傳逝世！享壽85歲

2019-02-19 20:03

中國投資非洲 華人藉此接受福音

2019-02-19 19:38

巴國恐怖組織恐攻 印、巴衝突升溫至高點

2019-02-19 19:31

以、波外交齟齬 東歐V4高峰會取消

2019-02-19 19:18

川金二會將屆 傳金正恩可能走陸路前往河內

2019-02-19 18:22

影／無人神風特攻隊！俄羅斯秀新型自殺攻擊無人機

2019-02-19 18:08

西方以中國情報法封鎖華為 中：停止有罪推論

2019-02-19 17:28

圍堵華為 英打臉美國：風險可管控 不是想禁就能禁

2019-02-19 17:01

法式暴民警察製造？「黃背心」與惡化的警民對立

2019-02-19 16:25

菲律賓麻疹奪136人命 烏克蘭基輔首現死亡病例

2019-02-19 15:57
看更多

熱門文章

水電工彩券爽中7.6億 霸氣買下公司讓老闆當屬下

2019-02-19 16:28

香奈兒「老佛爺」驚傳逝世！享壽85歲

2019-02-19 20:03

女老闆遭擄斬首 歹徒留紙條「老公不願付贖金」

2019-02-20 10:27

28歲女離職棄高薪 靠這項技能7個月爽賺591萬

2019-02-20 10:28

戒巧克力30多年 香奈兒「老佛爺」卡爾拉格斐自制力驚人

2019-02-19 22:02

美抵制華為破功！繼英、紐之後 德國也考慮不排除華為

2019-02-20 08:10

香奈兒「老佛爺」逝世！為了塞進Hedi男裝曾減重42公斤

2019-02-19 21:41

為何川普要建牆卻不推基礎建設？諾獎得主釋疑

2019-02-19 22:53

劉鶴銜命赴美談判 罕見再度使用一特殊頭銜

2019-02-19 13:54

卡爾拉格斐過世 香奈兒官方沉痛表達不捨

2019-02-19 22:35

田裡挖出中世紀金幣墜飾 英女誤認巧克力差點丟掉

2019-02-19 18:34

不受美國影響！華為：印度熱烈歡迎我們 沒人說有問題

2019-02-19 23:19

巴菲特的左右手孟格：絕不錄用馬斯克

2019-02-19 19:04

童年無聊透頂 香奈兒「老佛爺」其人其事

2019-02-19 21:48

拉格斐的「邱比特」可能繼承遺產 成為世上最富有的貓

2019-02-20 09:27

影／烏尤尼鹽湖出現天空之鏡 無人機拍下絕景

2019-02-19 17:21

美中第七輪談判華府將登場 有三個不尋常

2019-02-19 17:04

美中新一輪貿易談判登場 川普再暗示可能延長期限

2019-02-20 05:13

紐西蘭鬆動 華為封鎖網失效？

2019-02-20 00:04

川普挾關稅以令諸國 成效究竟如何？

2019-02-19 15:12

逛曼谷市集得靈感 27歲學霸創辦價值300億時尚銷售平台

2019-02-19 13:20

美大峽谷員工爆料：3桶放射性鈾擺18年 遊客暴險沒人知

2019-02-19 14:49

時尚界噩耗！香奈兒「老佛爺」驚傳逝世 享壽85歲

2019-02-19 20:03

軍火展秀鄰國內戰殺人凶器 這個國為何冷血？

2019-02-20 10:00

曾批愛黛兒太胖 香奈兒「老佛爺」大砲性格藏不住

2019-02-19 21:12

香奈兒「老佛爺」逝世 留下時尚界凱薩傳說

2019-02-19 22:48

全球鐵礦砂價飆 每噸上看100美元

2019-02-20 00:14

神父破戒生子 教廷承認有內規處理

2019-02-19 22:43

泰失智症老婦附近探兒 竟徒步到600公里外的中國

2019-02-19 17:19

劉鶴赴美談判 多了「特使」身分

2019-02-20 00:07

日央行放話 寬鬆政策上膛

2019-02-19 23:21

川金二會將屆 傳金正恩可能走陸路前往河內

2019-02-19 18:22

國債太高 美國人請願賣掉蒙大拿州

2019-02-20 09:26

路透評論：中國發展半導體產業 只憑砸錢成效有限

2019-02-19 17:22

美中貿易談判加速 川普再稱取得進展

2019-02-19 14:42

19歲聖戰新娘想回家 英政壇意見分歧

2019-02-19 14:30

雷電交加中出現巨大圓形光圈 西澳警：看來我們並不孤單

2019-02-20 11:27

影／無人神風特攻隊！俄羅斯秀新型自殺攻擊無人機

2019-02-19 18:08

他告前妻小王精神賠償 日最高法院判決大逆轉

2019-02-19 17:05

本田開槍 帶動日企加速撤離英國

2019-02-20 08:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top