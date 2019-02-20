金正恩也打貪？整肅50-70高官 沒收資產進補國庫

2019-02-20 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



華爾街日報報導，根據一項報告，北韓領導人金正恩藉由打貪，整肅非法取得財富的官員，並沒收他們的資產。此外，還放逐、監禁或處決反對他與美國和南韓修好的人，總共整肅了大約50至70人。

美國和南韓安全分析人士表示，鎮壓行動被當地媒體描述為反貪腐運動，但實際上金正恩扣押菁英分子的財產，是藉以填充備受國際制裁壓力的國家金庫，同時也消除政權內部可能反對金正恩與美國和南韓進行外交往來的鷹派份子。

經濟制裁阻礙平壤傳統的外匯來源，從出口到進入全球銀行系統，而沒收資產是該政權補充急需資金的一種手段。

分析人士和南韓智庫「北韓戰略中心」的報告稱，政治鎮壓的目標為那些利用權勢非法積累財富的高官。北韓戰略中心是由北韓叛逃者創立的智庫。

根據前南韓情報官員說法，在廣受關注的元旦演講中，金正恩公開宣布反貪運動---這是一項屬於北韓領導人的罕見聲明。金正恩表示，「黨和政府機關應該加強鬥爭，消弭濫用權力、官僚主義和貪腐的嚴重和瑣碎的事件，這將造成嚴重破壞……並削弱社會主義制度」。

華爾街日報無法個別確認鎮壓的具體情況，儘管南韓分析家對提交該份報告人的調查結果表示有信心，這些調查乃根據對20多人的採訪，包括現任和前任北韓官員，包括14名前任北韓高官、6名現任高官和5名現居住在他地的北韓人。

一名南韓情報官員表示，許多鎮壓行動與金錢有關。

總部位在維吉尼亞州的非營利智囊機構CNA分析項目主管哥斯（Ken Gause）表示，金正恩可能擔憂廣泛賄賂會損害經濟增長，進而反過來影響他的政治合法性，因為他希望提振經濟。