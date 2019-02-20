俄邀日企開發北極圈LNG 安倍有意藉此加速領土談判

2019-02-20 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



俄羅斯天然氣大廠Novatek向日本三菱商事、三井物産探詢出資北極圈液化天然氣開採計畫案的意願。該案總額高達3、4兆日圓，Novatek希望兩家日企能出資一成，由於金額龐大，日本政府可能挹注兩家企業。安倍政府希望透過大型經濟合作案，推進北方四島領土的談判，但烏克蘭危機後，西方對俄羅斯的經濟制裁沒有放鬆，日俄經濟合作案仍充滿變數。

今日出刊的日本經濟新聞頭版報導相關訊息。報導指出，日本政府人士表示，「不能否認政府方面有所期待」。

報導指出，Novatek雖是俄羅斯民間企業，但與俄羅斯總統普亭關係密切。Novatek在俄羅斯西北亞馬爾半島的液化天然氣基地正準備開發第二期計畫「Arctic 2」，預計2020年動工，最快2022年起每年可有2000萬噸產出。建設費用可能達3、4兆日圓，由Novatek出資六成，其餘部分，已確定法國石油龍頭Total將出一成，剩下三成，Novatek正在探詢日本、沙烏地阿拉伯或中國大陸企業出資意願。

Novatek自年初開始便加強向三菱商事、三井物産遊說，據日本政府人士透漏，今年一月日俄峰會中，普亭也曾向日本首相安倍晉三表示期待早日看到日本企業的決定。俄羅斯方面有意提供減稅優惠等，鼓勵兩家企業投入開發案。

一旦三菱商事、三井物産決定加入，日本政府將透過獨立行政法人石油天然氣・金屬礦物資源機構（JOGMEC）加以支援，比例可能達到兩企業出資額的五成。經濟產業省與財務省已針對財源展開檢討，並透過國際合作銀行(JBIC)、日本貿易保險(NEXI)等作為後盾。

報導指出，此舉除符合日本的資源戰略，讓能源取得更多樣化，也符合安倍2016年向普亭提出的八項經濟合作計畫。安倍政府對透過經濟合作推近領土交涉充滿期待。

關於俄羅斯的能源開發，三菱商事、三井物産另參與了Sakhalinskaja的「Sakhalinskaja 2」計畫，該案目前正在評估擴張；至於Novatek計畫在亞馬爾半島建設液化天然氣轉運基地，則與日本企業丸紅、商船三井等商議加入。