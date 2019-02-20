親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

柯文哲角逐總統拚6月解決大巨蛋 台日團隊驚見日本首富

血泊中的西藏：一國兩制的前生今世

俄邀日企開發北極圈LNG 安倍有意藉此加速領土談判

2019-02-20 09:46聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

俄羅斯天然氣大廠Novatek向日本三菱商事、三井物産探詢出資北極圈液化天然氣開採計畫案的意願。該案總額高達3、4兆日圓，Novatek希望兩家日企能出資一成，由於金額龐大，日本政府可能挹注兩家企業。安倍政府希望透過大型經濟合作案，推進北方四島領土的談判，但烏克蘭危機後，西方對俄羅斯的經濟制裁沒有放鬆，日俄經濟合作案仍充滿變數。

今日出刊的日本經濟新聞頭版報導相關訊息。報導指出，日本政府人士表示，「不能否認政府方面有所期待」。

報導指出，Novatek雖是俄羅斯民間企業，但與俄羅斯總統普亭關係密切。Novatek在俄羅斯西北亞馬爾半島的液化天然氣基地正準備開發第二期計畫「Arctic 2」，預計2020年動工，最快2022年起每年可有2000萬噸產出。建設費用可能達3、4兆日圓，由Novatek出資六成，其餘部分，已確定法國石油龍頭Total將出一成，剩下三成，Novatek正在探詢日本、沙烏地阿拉伯或中國大陸企業出資意願。

Novatek自年初開始便加強向三菱商事、三井物産遊說，據日本政府人士透漏，今年一月日俄峰會中，普亭也曾向日本首相安倍晉三表示期待早日看到日本企業的決定。俄羅斯方面有意提供減稅優惠等，鼓勵兩家企業投入開發案。

一旦三菱商事、三井物産決定加入，日本政府將透過獨立行政法人石油天然氣・金屬礦物資源機構（JOGMEC）加以支援，比例可能達到兩企業出資額的五成。經濟產業省與財務省已針對財源展開檢討，並透過國際合作銀行(JBIC)、日本貿易保險(NEXI)等作為後盾。

報導指出，此舉除符合日本的資源戰略，讓能源取得更多樣化，也符合安倍2016年向普亭提出的八項經濟合作計畫。安倍政府對透過經濟合作推近領土交涉充滿期待。

關於俄羅斯的能源開發，三菱商事、三井物産另參與了Sakhalinskaja的「Sakhalinskaja 2」計畫，該案目前正在評估擴張；至於Novatek計畫在亞馬爾半島建設液化天然氣轉運基地，則與日本企業丸紅、商船三井等商議加入。

然而，日俄合作仍充滿困難。除了北極海航線運輸成本過高，俄羅斯貿易也存在許多障礙，三井物產過去便曾以環境問題為藉口，將「Sakhalinskaja 2」計畫過半權益轉讓俄羅斯給國營俄羅斯天然氣工業股份公司；加上國際社會對俄羅斯仍持續進經濟制裁，日本對俄羅斯提供協助很可能引起國際社會反彈。

日本首相安倍晉三。美聯社
日本首相安倍晉三。美聯社
分享

俄羅斯日本經濟三菱
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

法式暴民，警察製造？法國失控的的「警民暴力」

2019-02-20 09:45

豬隊友！俄軍愛打卡卻洩軍機 俄禁軍人用智慧手機

2019-02-20 09:42

鄰家阿伯杜特蒂和他的葷笑話

2019-02-20 10:28

川金二會下周登場 安倍今將熱線川普統一口徑

2019-02-20 10:24

解決脫歐危機 梅伊赴歐盟總部再協商

2019-02-20 10:05

文在寅：韓印將引領亞洲時代

2019-02-20 09:32

瑞士滑雪場雪崩 10多人遭活埋4人獲救

2019-02-20 09:13

法媒體人：美中若衝突 台灣居中首當其衝

2019-02-20 09:12

對抗時尚、減少浪費 英擬推服飾稅

2019-02-20 09:07

眾多品牌帝國掌舵者 時尚教父辭世

2019-02-20 09:06

「韓流」有望再登陸？傳中國籌辦方申請南韓團體演唱會

2019-02-20 08:50

二戰勝利之吻照 水兵身分解謎過程曲折

2019-02-20 08:47

川普盼北韓去核化 但不急迫

2019-02-20 05:12

名家瞭望／尹永寬：金正恩想成為北韓的鄧小平

2019-02-20 00:32

永別了 時尚老佛爺！卡爾拉格斐辭世 享壽85歲

2019-02-19 23:38

永別了老佛爺！時尚大師卡爾拉格斐，85歲逝世巴黎

2019-02-19 23:01

香奈兒「老佛爺」逝世 留下時尚界凱薩傳說

2019-02-19 22:48

神父破戒生子 教廷承認有內規處理

2019-02-19 22:43

卡爾拉格斐過世 香奈兒官方沉痛表達不捨

2019-02-19 22:35

印度遭恐攻 巴基斯坦總理否認涉入

2019-02-19 22:27

戒巧克力30多年 香奈兒「老佛爺」卡爾拉格斐自制力驚人

2019-02-19 22:02

香奈兒「老佛爺」逝世！為了塞進Hedi男裝曾減重42公斤

2019-02-19 21:41

川金二會 越南動員數千警員維安

2019-02-19 21:39

曾批愛黛兒太胖 香奈兒「老佛爺」大砲性格藏不住

2019-02-19 21:12

香奈兒「老佛爺」驚傳逝世！享壽85歲

2019-02-19 20:03

中國投資非洲 華人藉此接受福音

2019-02-19 19:38

巴國恐怖組織恐攻 印、巴衝突升溫至高點

2019-02-19 19:31

以、波外交齟齬 東歐V4高峰會取消

2019-02-19 19:18

川金二會將屆 傳金正恩可能走陸路前往河內

2019-02-19 18:22

影／無人神風特攻隊！俄羅斯秀新型自殺攻擊無人機

2019-02-19 18:08

西方以中國情報法封鎖華為 中：停止有罪推論

2019-02-19 17:28

圍堵華為 英打臉美國：風險可管控 不是想禁就能禁

2019-02-19 17:01

法式暴民警察製造？「黃背心」與惡化的警民對立

2019-02-19 16:25

菲律賓麻疹奪136人命 烏克蘭基輔首現死亡病例

2019-02-19 15:57

安倍拒正面回應也無妨 早有人提名川普爭和平獎

2019-02-19 15:10

北韓國家發展 需向越南取經的理由是這些

2019-02-19 14:59

惡夢？川金二會 安倍又被擋在門外

2019-02-19 14:54

美大峽谷員工爆料：3桶放射性鈾擺18年 遊客暴險沒人知

2019-02-19 14:49

去核施壓？北韓欲重開領空 傳美從中作梗

2019-02-19 14:44
看更多

熱門文章

水電工彩券爽中7.6億 霸氣買下公司讓老闆當屬下

2019-02-19 16:28

香奈兒「老佛爺」驚傳逝世！享壽85歲

2019-02-19 20:03

戒巧克力30多年 香奈兒「老佛爺」卡爾拉格斐自制力驚人

2019-02-19 22:02

美抵制華為破功！繼英、紐之後 德國也考慮不排除華為

2019-02-20 08:10

香奈兒「老佛爺」逝世！為了塞進Hedi男裝曾減重42公斤

2019-02-19 21:41

為何川普要建牆卻不推基礎建設？諾獎得主釋疑

2019-02-19 22:53

劉鶴銜命赴美談判 罕見再度使用一特殊頭銜

2019-02-19 13:54

田裡挖出中世紀金幣墜飾 英女誤認巧克力差點丟掉

2019-02-19 18:34

不受美國影響！華為：印度熱烈歡迎我們 沒人說有問題

2019-02-19 23:19

卡爾拉格斐過世 香奈兒官方沉痛表達不捨

2019-02-19 22:35

巴菲特的左右手孟格：絕不錄用馬斯克

2019-02-19 19:04

美中第七輪談判華府將登場 有三個不尋常

2019-02-19 17:04

童年無聊透頂 香奈兒「老佛爺」其人其事

2019-02-19 21:48

影／烏尤尼鹽湖出現天空之鏡 無人機拍下絕景

2019-02-19 17:21

逛曼谷市集得靈感 27歲學霸創辦價值300億時尚銷售平台

2019-02-19 13:20

紐西蘭鬆動 華為封鎖網失效？

2019-02-20 00:04

川普挾關稅以令諸國 成效究竟如何？

2019-02-19 15:12

美大峽谷員工爆料：3桶放射性鈾擺18年 遊客暴險沒人知

2019-02-19 14:49

美中新一輪貿易談判登場 川普再暗示可能延長期限

2019-02-20 05:13

時尚界噩耗！香奈兒「老佛爺」驚傳逝世 享壽85歲

2019-02-19 20:03

曾批愛黛兒太胖 香奈兒「老佛爺」大砲性格藏不住

2019-02-19 21:12

香奈兒「老佛爺」逝世 留下時尚界凱薩傳說

2019-02-19 22:48

神父破戒生子 教廷承認有內規處理

2019-02-19 22:43

全球鐵礦砂價飆 每噸上看100美元

2019-02-20 00:14

南非漁村小食肆 獲選全球最佳餐廳

2019-02-19 10:48

泰失智症老婦附近探兒 竟徒步到600公里外的中國

2019-02-19 17:19

拉格斐的「邱比特」可能繼承遺產 成為世上最富有的貓

2019-02-20 09:27

川金二會將屆 傳金正恩可能走陸路前往河內

2019-02-19 18:22

劉鶴赴美談判 多了「特使」身分

2019-02-20 00:07

日央行放話 寬鬆政策上膛

2019-02-19 23:21

路透評論：中國發展半導體產業 只憑砸錢成效有限

2019-02-19 17:22

美中貿易談判加速 川普再稱取得進展

2019-02-19 14:42

19歲聖戰新娘想回家 英政壇意見分歧

2019-02-19 14:30

影／無人神風特攻隊！俄羅斯秀新型自殺攻擊無人機

2019-02-19 18:08

他告前妻小王精神賠償 日最高法院判決大逆轉

2019-02-19 17:05

國債太高 美國人請願賣掉蒙大拿州

2019-02-20 09:26

日本麻疹染病10年同期新高 最近有搭這班新幹線注意

2019-02-19 11:59

16州聯手告濫權 川普不在乎

2019-02-20 00:17

本田開槍 帶動日企加速撤離英國

2019-02-20 08:17

桑德斯捲土重來 宣布角逐2020年美總統大選

2019-02-19 20:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top