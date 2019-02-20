豬隊友！俄軍愛打卡卻洩軍機 俄禁軍人用智慧手機

2019-02-20 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



一連串公開來源的調查揭露俄羅斯秘密介入外國衝突之後，俄羅斯國家杜馬（下議院）19日表決通過，禁止俄國士兵使用智慧手機和網路社群媒體，以防軍事情資外洩。

俄國國家杜馬19日表決，禁止國軍人員在網路公開他們的軍事單位、軍事部署和其他個人資訊，包括照片、影片和地理位置資料。俄國國軍也禁帶智慧手機，以及其他可連網和儲存相片等資訊的設備。舊款手機則不受限。

俄國官員表示，國家需實施這項禁令，以防國外情報單位取得俄國秘密軍事資訊。這條俄國法律讓人格外注意到俄國最近在敘利亞的軍事行動。

杜馬軍事委員會官員波哥杜可夫（Bogodukhov Vladimir）表示：「只要無法防範我方資訊曝光並讓所謂的夥伴得知，我們依舊欠缺防禦之力。這條法律的目標不會增加軍人負擔，但能保護資訊並確保他們的安全。」

俄國人經常在Vkontakte和Odnoklassniki社群網路上分享從軍照片與細節，藉此連絡同袍情誼。但這些資訊也受到調查人員追蹤，以了解俄軍在烏克蘭和敘利亞的活動，有時還是即時活動。值得注意的是，社群媒體上的這些資料也能讓記者追蹤俄軍在烏克蘭東南部活躍的情況，但俄國卻聲稱未在該處活動。