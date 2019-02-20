親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

柯文哲角逐總統拚6月解決大巨蛋 台日團隊驚見日本首富

血泊中的西藏：一國兩制的前生今世

豬隊友！俄軍愛打卡卻洩軍機 俄禁軍人用智慧手機

2019-02-20 09:42聯合報 記者郭宣含╱即時報導

一連串公開來源的調查揭露俄羅斯秘密介入外國衝突之後，俄羅斯國家杜馬（下議院）19日表決通過，禁止俄國士兵使用智慧手機和網路社群媒體，以防軍事情資外洩。

俄國國家杜馬19日表決，禁止國軍人員在網路公開他們的軍事單位、軍事部署和其他個人資訊，包括照片、影片和地理位置資料。俄國國軍也禁帶智慧手機，以及其他可連網和儲存相片等資訊的設備。舊款手機則不受限。

俄國官員表示，國家需實施這項禁令，以防國外情報單位取得俄國秘密軍事資訊。這條俄國法律讓人格外注意到俄國最近在敘利亞的軍事行動。

杜馬軍事委員會官員波哥杜可夫（Bogodukhov Vladimir）表示：「只要無法防範我方資訊曝光並讓所謂的夥伴得知，我們依舊欠缺防禦之力。這條法律的目標不會增加軍人負擔，但能保護資訊並確保他們的安全。」

俄國人經常在Vkontakte和Odnoklassniki社群網路上分享從軍照片與細節，藉此連絡同袍情誼。但這些資訊也受到調查人員追蹤，以了解俄軍在烏克蘭和敘利亞的活動，有時還是即時活動。值得注意的是，社群媒體上的這些資料也能讓記者追蹤俄軍在烏克蘭東南部活躍的情況，但俄國卻聲稱未在該處活動。

外界可透過社群媒體資訊，更輕易追蹤俄國軍隊成員在敘利亞的活動，甚至有幾次是俄國參與敘利亞內戰被公開的前幾周就已被外界得知。社群媒體帳戶也被用來確認俄軍在烏克蘭和敘利亞的死傷情況。

俄羅斯軍人經常在社群媒體分享從軍生活，這些資訊卻成為外國調查人員和媒體了解俄國軍...
俄羅斯軍人經常在社群媒體分享從軍生活，這些資訊卻成為外國調查人員和媒體了解俄國軍事活動的依據。路透
分享

敘利亞社群媒體烏克蘭
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

法式暴民，警察製造？法國失控的的「警民暴力」

2019-02-20 09:45

鄰家阿伯杜特蒂和他的葷笑話

2019-02-20 10:28

川金二會下周登場 安倍今將熱線川普統一口徑

2019-02-20 10:24

解決脫歐危機 梅伊赴歐盟總部再協商

2019-02-20 10:05

俄邀日企開發北極圈LNG 安倍有意藉此加速領土談判

2019-02-20 09:46

文在寅：韓印將引領亞洲時代

2019-02-20 09:32

瑞士滑雪場雪崩 10多人遭活埋4人獲救

2019-02-20 09:13

法媒體人：美中若衝突 台灣居中首當其衝

2019-02-20 09:12

對抗時尚、減少浪費 英擬推服飾稅

2019-02-20 09:07

眾多品牌帝國掌舵者 時尚教父辭世

2019-02-20 09:06

「韓流」有望再登陸？傳中國籌辦方申請南韓團體演唱會

2019-02-20 08:50

二戰勝利之吻照 水兵身分解謎過程曲折

2019-02-20 08:47

川普盼北韓去核化 但不急迫

2019-02-20 05:12

名家瞭望／尹永寬：金正恩想成為北韓的鄧小平

2019-02-20 00:32

永別了 時尚老佛爺！卡爾拉格斐辭世 享壽85歲

2019-02-19 23:38

永別了老佛爺！時尚大師卡爾拉格斐，85歲逝世巴黎

2019-02-19 23:01

香奈兒「老佛爺」逝世 留下時尚界凱薩傳說

2019-02-19 22:48

神父破戒生子 教廷承認有內規處理

2019-02-19 22:43

卡爾拉格斐過世 香奈兒官方沉痛表達不捨

2019-02-19 22:35

印度遭恐攻 巴基斯坦總理否認涉入

2019-02-19 22:27

戒巧克力30多年 香奈兒「老佛爺」卡爾拉格斐自制力驚人

2019-02-19 22:02

香奈兒「老佛爺」逝世！為了塞進Hedi男裝曾減重42公斤

2019-02-19 21:41

川金二會 越南動員數千警員維安

2019-02-19 21:39

曾批愛黛兒太胖 香奈兒「老佛爺」大砲性格藏不住

2019-02-19 21:12

香奈兒「老佛爺」驚傳逝世！享壽85歲

2019-02-19 20:03

中國投資非洲 華人藉此接受福音

2019-02-19 19:38

巴國恐怖組織恐攻 印、巴衝突升溫至高點

2019-02-19 19:31

以、波外交齟齬 東歐V4高峰會取消

2019-02-19 19:18

川金二會將屆 傳金正恩可能走陸路前往河內

2019-02-19 18:22

影／無人神風特攻隊！俄羅斯秀新型自殺攻擊無人機

2019-02-19 18:08

西方以中國情報法封鎖華為 中：停止有罪推論

2019-02-19 17:28

圍堵華為 英打臉美國：風險可管控 不是想禁就能禁

2019-02-19 17:01

法式暴民警察製造？「黃背心」與惡化的警民對立

2019-02-19 16:25

菲律賓麻疹奪136人命 烏克蘭基輔首現死亡病例

2019-02-19 15:57

安倍拒正面回應也無妨 早有人提名川普爭和平獎

2019-02-19 15:10

北韓國家發展 需向越南取經的理由是這些

2019-02-19 14:59

惡夢？川金二會 安倍又被擋在門外

2019-02-19 14:54

美大峽谷員工爆料：3桶放射性鈾擺18年 遊客暴險沒人知

2019-02-19 14:49

去核施壓？北韓欲重開領空 傳美從中作梗

2019-02-19 14:44
看更多

熱門文章

水電工彩券爽中7.6億 霸氣買下公司讓老闆當屬下

2019-02-19 16:28

香奈兒「老佛爺」驚傳逝世！享壽85歲

2019-02-19 20:03

戒巧克力30多年 香奈兒「老佛爺」卡爾拉格斐自制力驚人

2019-02-19 22:02

美抵制華為破功！繼英、紐之後 德國也考慮不排除華為

2019-02-20 08:10

香奈兒「老佛爺」逝世！為了塞進Hedi男裝曾減重42公斤

2019-02-19 21:41

為何川普要建牆卻不推基礎建設？諾獎得主釋疑

2019-02-19 22:53

劉鶴銜命赴美談判 罕見再度使用一特殊頭銜

2019-02-19 13:54

田裡挖出中世紀金幣墜飾 英女誤認巧克力差點丟掉

2019-02-19 18:34

不受美國影響！華為：印度熱烈歡迎我們 沒人說有問題

2019-02-19 23:19

卡爾拉格斐過世 香奈兒官方沉痛表達不捨

2019-02-19 22:35

巴菲特的左右手孟格：絕不錄用馬斯克

2019-02-19 19:04

美中第七輪談判華府將登場 有三個不尋常

2019-02-19 17:04

童年無聊透頂 香奈兒「老佛爺」其人其事

2019-02-19 21:48

影／烏尤尼鹽湖出現天空之鏡 無人機拍下絕景

2019-02-19 17:21

逛曼谷市集得靈感 27歲學霸創辦價值300億時尚銷售平台

2019-02-19 13:20

紐西蘭鬆動 華為封鎖網失效？

2019-02-20 00:04

川普挾關稅以令諸國 成效究竟如何？

2019-02-19 15:12

美大峽谷員工爆料：3桶放射性鈾擺18年 遊客暴險沒人知

2019-02-19 14:49

美中新一輪貿易談判登場 川普再暗示可能延長期限

2019-02-20 05:13

時尚界噩耗！香奈兒「老佛爺」驚傳逝世 享壽85歲

2019-02-19 20:03

曾批愛黛兒太胖 香奈兒「老佛爺」大砲性格藏不住

2019-02-19 21:12

香奈兒「老佛爺」逝世 留下時尚界凱薩傳說

2019-02-19 22:48

神父破戒生子 教廷承認有內規處理

2019-02-19 22:43

全球鐵礦砂價飆 每噸上看100美元

2019-02-20 00:14

南非漁村小食肆 獲選全球最佳餐廳

2019-02-19 10:48

泰失智症老婦附近探兒 竟徒步到600公里外的中國

2019-02-19 17:19

拉格斐的「邱比特」可能繼承遺產 成為世上最富有的貓

2019-02-20 09:27

川金二會將屆 傳金正恩可能走陸路前往河內

2019-02-19 18:22

劉鶴赴美談判 多了「特使」身分

2019-02-20 00:07

日央行放話 寬鬆政策上膛

2019-02-19 23:21

路透評論：中國發展半導體產業 只憑砸錢成效有限

2019-02-19 17:22

美中貿易談判加速 川普再稱取得進展

2019-02-19 14:42

19歲聖戰新娘想回家 英政壇意見分歧

2019-02-19 14:30

影／無人神風特攻隊！俄羅斯秀新型自殺攻擊無人機

2019-02-19 18:08

他告前妻小王精神賠償 日最高法院判決大逆轉

2019-02-19 17:05

國債太高 美國人請願賣掉蒙大拿州

2019-02-20 09:26

日本麻疹染病10年同期新高 最近有搭這班新幹線注意

2019-02-19 11:59

16州聯手告濫權 川普不在乎

2019-02-20 00:17

本田開槍 帶動日企加速撤離英國

2019-02-20 08:17

桑德斯捲土重來 宣布角逐2020年美總統大選

2019-02-19 20:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top