「韓流」有望再登陸？傳中國籌辦方申請南韓團體演唱會

2019-02-20 08:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



中國娛樂圈的「禁韓令」可望解凍了嗎？彭博資訊報導，知情人士透露，中國籌辦演唱會的公司，正向有關當局申請南韓流行音樂組合赴中國表演的許可，兩國的緊張關係解凍的樂觀預期逐漸升高。

南韓2016年不顧中國強烈反對、決定部署美國飛彈防禦系統以來，就再也沒有任何南韓知名樂團在中國演出，籌辦公司兩年來也未嘗試邀請南韓藝人，因為預期政府一定會拒絕申請。

知情人士向彭博資訊表示，最近中國籌辦演唱會的公司開始提出南韓演藝團體的演出申請，不過，中國文化和旅遊部是否批准，目前尚不明朗。

中國對南韓實施的「禁韓令」，娛樂業只是其中一環，其他還包括中國旅行社暫停對南韓出團，樂天的中國門市突然因消防違規而被停業，南韓電視節目從中國視頻網站消失等等。南韓央行估計，中國的抵制總共導致南韓2017年的經濟成長率少了0.4%。

最近各種跡象顯示，中國的不滿情緒漸漸平息。去年中國對南韓的旅遊已恢復出團，韓劇也重回中國電視螢幕，串流媒體也再度出現南韓歌曲。