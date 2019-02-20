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對抗時尚、減少浪費 英擬推服飾稅

2019-02-20 09:07台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

英國服飾業隨快速時尚發展蓬勃，也導致歐洲最高的服飾浪費量。(photo by 網...
英國服飾業隨快速時尚發展蓬勃，也導致歐洲最高的服飾浪費量。(photo by 網路截圖)
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為了對抗快速時尚帶來的浪費，英國議員擬推出「服飾稅」！據英國環審會報告顯示，英國每年丟棄價值達1.4英鎊的服飾，浪費程度高居歐洲之冠，跨黨派議員指出，服飾製造不該過度浪費全球資源，擬推出服飾稅，並投入服飾回收計劃。不過，學者評論說，治標不治本，應從改變消費者購買習慣做起。

根據《英國風格網》報導，英國環審會19日提出的報告指出，快時尚風潮讓英國服飾爆炸性生產，每年平均有100萬噸、價值高達1.4億英鎊的服飾最終被丟到垃圾掩埋場，浪費的程度是歐洲最高，對於環境耗損也很嚴重，生產與丟棄這些服飾的碳排放量遠超航空與航運業的總和。

對此，英國不分黨派的議員協商，即將對廠商推出服飾稅，要求廠商每生產一件服飾，就需支付1分錢，用於資助需要3500萬英鎊為資金的「服飾回收計劃」，盡可能減少浪費。而這項服飾稅也帶有賞善罰惡的色彩，若廠商生產環境友善（Eco-Friendly）的服飾，將不需付服飾稅，反而能獲得獎勵。

大部份業界對於這項可能推出的政策保持配合的態度。根據《英國廣播公司》報導，英國零售業協會（BRC）表示，市面上不少商家有意願配合服飾回收計畫，正在研究回收被拋棄的服飾材料之方案，說明部分下游商家願意犧牲一些盈利，支持「可再生性時尚」。

然而，這項出發點正向的計畫不被學者看好，時尚講師法瑞兒指出，回收服裝纖維作為二度使用的想法是好的，但服飾回收計劃只是在「減少傷害」，並非治本的方法，她引用消費者資本主義表示，應從改善消費觀念下手，教導下一代「需要才購買」、而非因想要就買，然後僅穿幾次就拋棄。

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