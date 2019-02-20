眾多品牌帝國掌舵者 時尚教父辭世

2019-02-20 09:06 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



「時尚教父」德國天才設計師拉格斐過世，享壽85歲的消息，引發整個時尚界大地震。(photo by 網路截圖) 分享 facebook 時尚界痛失教父等級人物，「老佛爺」拉格斐過世！總以墨鏡、白襯衫、黑西裝及白髮馬尾示人，時尚界傳奇拉格斐是20世紀末至今重要的德國設計師，一手打造出多個時裝品牌帝國（以香奈兒與芬迪最具代表）的他，於19日在巴黎過世，享壽85歲。而幾乎整個時尚界都湧入悼念的行列，包含知名品牌總監范思哲、「貝嫂」維多利亞等人都向傳奇致敬。

救活香奈兒、創芬迪經典

根據《Fortune》報導，綽號老佛爺的拉格斐，自小透過繪畫與設計比賽展現出對品牌的精準嗅覺，他初次踏入時尚圈是替法國奢侈品牌皮爾．包曼工作，直到1963年正式前往義大利，接手義大利奢侈品牌芬迪（Fendi），並擔任創意總監，1970年代，他也獲得法國精品Chloé邀請參與設計，1983年再轉投香奈兒，隔年成立自己同名品牌。

拉格斐的設計與創意影響後輩設計師們甚巨，細數他掌舵的幾個大品牌中，最代表性的包含打造出芬迪經典雙F標誌；並在眾人不看好下，保留香奈兒的黑白典雅，重新設計高端定製的禮服與西裝，救活香奈兒；以及推出個人同名品牌，將自己最愛的元素（合身、窄袖等流線）注入，模糊了古典正式與街頭新潮的界線，深深將老佛爺的理念烙印在品牌內。

常惹爭議的怪人

據《英國郵報》報導，這位傳奇德國設計師之所以為傳奇，背後也有「怪」的一面，拉格斐自掌舵各大品牌後，無一例外都有著對該品牌極準的嗅覺，但也因此非常武斷，絕不妥協、堅持己念的拉格斐為此被稱作凱薩卡爾（Kaiser Karl）。

拉格斐更做出幾個受爭議的發言，包含批評穿著運動褲的德國總理梅克爾，他那時說，運動褲是失去對自己生活態度控制的人才穿的；他也批評過前美國第一夫人蜜雪兒的髮型與英國知名歌手阿黛爾的體重；老佛爺也對自己做出特別的評論：自己不是人，因為沒有人情味。

單人跨國時尚現象

但無論老佛爺有過多少爭議，都無法掩蓋他的成就。據《英國廣播公司》報導，巴黎的醫院19日正式宣告老佛爺辭世後，各大時尚界泰斗都向他致意。義大利奢侈品創意總監范思哲女士透過IG表示，自己掌舵的不少靈感都受到老佛爺的啟發；「貝嫂」維多利亞也發文說，老佛爺是個天才，很感激他給過自己很多專業意見。

握有Fendi的LVMH集團首席阿瑙特更讚拉格斐，「幫助巴黎成為世界時尚之都，失去他，時尚圈會少了太多靈感。」英國時裝協會首席拉許則表示，拉格斐改變了女性穿著、接觸時尚的模式，他對年輕設計師影響非常大，給了時尚界當時最需要的貢獻和思維，今天可說是時尚圈巨大的損失。

老佛爺曾說過，盼自己能以個人名義，成為跨國的時尚現象（Fashion Phenomenon），依這場驚動時尚界的消息與他留下的各項品牌經典來看，拉格斐早已達成自己的願望了。

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