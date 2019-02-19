永別了 時尚老佛爺！卡爾拉格斐辭世 享壽85歲

被譽為「時尚大帝」的香奈兒品牌創意總監卡爾．拉格斐十九日在巴黎過世，享壽八十五歲。（路透） 分享 facebook

「時尚大帝」卡爾．拉格斐（Karl Lagerfeld）十九日晚間驚傳逝世，享年八十五歲，象徵一個時代的終結。他除了是時尚圈無可取代的「老佛爺」，還同時執掌香奈兒CHANEL、FENDI與自創同名品牌，過人精力與創造力無人能敵，更身兼藝術家並跨足電影、家具設計甚至出版業，一身白襯衫、黑西裝，皮手套與墨鏡從不離身，滿頭白髮綁個馬尾，造型深植人心。

拉格斐一九三三年在德國出生，後來前往巴黎發展，一九六五年獲提拔為FENDI設計師，同年打造出經典FF logo。一九八三年，拉格斐成為香奈兒首席設計師，當時香奈兒創辦人可可．香奈兒已過世十二年。拉格斐接手後，成功保留香奈兒的優雅風格並推陳出新，讓香奈兒有如重獲新生，成為全球最賺錢的時尚品牌之一。

大砲性格成註冊商標

回顧他的一生，也留下許多讓人難忘的經典語錄，甚至連香奈兒女士都敢批評，被認為「大砲性格藏不住」。像是他在擔任英國《都市報》客座編輯時，以「她似乎有點太胖了，但有張漂亮臉蛋與神聖的嗓音」來形容年輕人的偶像愛黛兒，引發軒然大波。

對於長期備受環保團體關注的皮草議題，拉格斐也曾表示，「在這個吃肉的世界談拒用皮草是很幼稚的」，話雖如此，香奈兒在去年底也加入了拒用皮草行列，並成為首個拒絕使用珍稀動物皮革的品牌。

缺席發表會引發議論

卡爾拉格斐自1983年入主香奈兒以來，未曾缺席過任何一場大秀。圖／香奈兒提供 分享 facebook

今年一月在香奈兒於巴黎大皇宮發表二○一九春夏高級訂製服，拉格斐缺席，已引起議論，因為這是他一九八三年入主香奈兒以來首度缺席，也似乎預示將自人生中謝幕。工作爆量的他曾表示自己相當幸運，可以領導兩大時裝品牌的工作，「而且我一點也不覺得累，我不喜歡步調緩慢的人生，那很糟糕！」

四十億身價用來寵貓

卡爾卡格斐和愛貓Choupette。圖／取自twitter 分享 facebook

在近幾年，卡爾拉格斐除了慧眼帶起星二代凱亞葛柏出道，與御用小男模Hudson Kroenig謝幕的身影也成慣例，此外，三年前曾有報導指出，卡爾．拉格斐個人身價有近四十億台幣，但最得他寵愛的是卻是愛貓Choupette。

卡爾拉格斐與香奈兒御用小男模Hudson Kroenig謝幕。圖／香奈兒提供 分享 facebook

香奈兒官方聲明說，「我們帶著沉痛的心情證實拉格斐逝世」，並表示與卡爾合作超過卅年的Virginie Viard將繼續為品牌的系列創作，香奈兒向拉格斐的家人、親屬與朋友致上最深切的哀悼。