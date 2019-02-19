親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

永別了 時尚老佛爺！卡爾拉格斐辭世 享壽85歲

2019-02-19 23:38聯合報 記者吳曉涵楊詩涵／台北報導

被譽為「時尚大帝」的香奈兒品牌創意總監卡爾．拉格斐十九日在巴黎過世，享壽八十五歲...
被譽為「時尚大帝」的香奈兒品牌創意總監卡爾．拉格斐十九日在巴黎過世，享壽八十五歲。（路透）
分享

「時尚大帝」卡爾．拉格斐（Karl Lagerfeld）十九日晚間驚傳逝世，享年八十五歲，象徵一個時代的終結。他除了是時尚圈無可取代的「老佛爺」，還同時執掌香奈兒CHANEL、FENDI與自創同名品牌，過人精力與創造力無人能敵，更身兼藝術家並跨足電影、家具設計甚至出版業，一身白襯衫、黑西裝，皮手套與墨鏡從不離身，滿頭白髮綁個馬尾，造型深植人心。

拉格斐一九三三年在德國出生，後來前往巴黎發展，一九六五年獲提拔為FENDI設計師，同年打造出經典FF logo。一九八三年，拉格斐成為香奈兒首席設計師，當時香奈兒創辦人可可．香奈兒已過世十二年。拉格斐接手後，成功保留香奈兒的優雅風格並推陳出新，讓香奈兒有如重獲新生，成為全球最賺錢的時尚品牌之一。

大砲性格成註冊商標

回顧他的一生，也留下許多讓人難忘的經典語錄，甚至連香奈兒女士都敢批評，被認為「大砲性格藏不住」。像是他在擔任英國《都市報》客座編輯時，以「她似乎有點太胖了，但有張漂亮臉蛋與神聖的嗓音」來形容年輕人的偶像愛黛兒，引發軒然大波。

對於長期備受環保團體關注的皮草議題，拉格斐也曾表示，「在這個吃肉的世界談拒用皮草是很幼稚的」，話雖如此，香奈兒在去年底也加入了拒用皮草行列，並成為首個拒絕使用珍稀動物皮革的品牌。

缺席發表會引發議論

卡爾拉格斐自1983年入主香奈兒以來，未曾缺席過任何一場大秀。圖／香奈兒提供
卡爾拉格斐自1983年入主香奈兒以來，未曾缺席過任何一場大秀。圖／香奈兒提供
分享

今年一月在香奈兒於巴黎大皇宮發表二○一九春夏高級訂製服，拉格斐缺席，已引起議論，因為這是他一九八三年入主香奈兒以來首度缺席，也似乎預示將自人生中謝幕。工作爆量的他曾表示自己相當幸運，可以領導兩大時裝品牌的工作，「而且我一點也不覺得累，我不喜歡步調緩慢的人生，那很糟糕！」

四十億身價用來寵貓

卡爾卡格斐和愛貓Choupette。圖／取自twitter
卡爾卡格斐和愛貓Choupette。圖／取自twitter
分享

在近幾年，卡爾拉格斐除了慧眼帶起星二代凱亞葛柏出道，與御用小男模Hudson Kroenig謝幕的身影也成慣例，此外，三年前曾有報導指出，卡爾．拉格斐個人身價有近四十億台幣，但最得他寵愛的是卻是愛貓Choupette。

卡爾拉格斐與香奈兒御用小男模Hudson Kroenig謝幕。圖／香奈兒提供
卡爾拉格斐與香奈兒御用小男模Hudson Kroenig謝幕。圖／香奈兒提供
分享

香奈兒官方聲明說，「我們帶著沉痛的心情證實拉格斐逝世」，並表示與卡爾合作超過卅年的Virginie Viard將繼續為品牌的系列創作，香奈兒向拉格斐的家人、親屬與朋友致上最深切的哀悼。

拉格斐（左）辭世後，將由Virginie Viard接班。（美聯社）
拉格斐（左）辭世後，將由Virginie Viard接班。（美聯社）
分享

香奈兒
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

永別了老佛爺！時尚大師卡爾拉格斐，85歲逝世巴黎

2019-02-19 23:01

名家瞭望／尹永寬：金正恩想成為北韓的鄧小平

2019-02-20 00:32

香奈兒「老佛爺」逝世 留下時尚界凱薩傳說

2019-02-19 22:48

神父破戒生子 教廷承認有內規處理

2019-02-19 22:43

卡爾拉格斐過世 香奈兒官方沉痛表達不捨

2019-02-19 22:35

印度遭恐攻 巴基斯坦總理否認涉入

2019-02-19 22:27

戒巧克力30多年 香奈兒「老佛爺」卡爾拉格斐自制力驚人

2019-02-19 22:02

香奈兒「老佛爺」逝世！為了塞進Hedi男裝曾減重42公斤

2019-02-19 21:41

川金二會 越南動員數千警員維安

2019-02-19 21:39

曾批愛黛兒太胖 香奈兒「老佛爺」大砲性格藏不住

2019-02-19 21:12

香奈兒「老佛爺」驚傳逝世！享壽85歲

2019-02-19 20:03

中國投資非洲 華人藉此接受福音

2019-02-19 19:38

巴國恐怖組織恐攻 印、巴衝突升溫至高點

2019-02-19 19:31

以、波外交齟齬 東歐V4高峰會取消

2019-02-19 19:18

川金二會將屆 傳金正恩可能走陸路前往河內

2019-02-19 18:22

影／無人神風特攻隊！俄羅斯秀新型自殺攻擊無人機

2019-02-19 18:08

西方以中國情報法封鎖華為 中：停止有罪推論

2019-02-19 17:28

圍堵華為 英打臉美國：風險可管控 不是想禁就能禁

2019-02-19 17:01

法式暴民警察製造？「黃背心」與惡化的警民對立

2019-02-19 16:25

菲律賓麻疹奪136人命 烏克蘭基輔首現死亡病例

2019-02-19 15:57

安倍拒正面回應也無妨 早有人提名川普爭和平獎

2019-02-19 15:10

北韓國家發展 需向越南取經的理由是這些

2019-02-19 14:59

惡夢？川金二會 安倍又被擋在門外

2019-02-19 14:54

美大峽谷員工爆料：3桶放射性鈾擺18年 遊客暴險沒人知

2019-02-19 14:49

去核施壓？北韓欲重開領空 傳美從中作梗

2019-02-19 14:44

打破父權社會傳統審美 南韓美眉掀素顏革命

2019-02-19 14:16

民航機師不足 日本擬修規範助退休飛官更易轉行

2019-02-19 12:22

天主教會容許神父生小孩？教廷承認有秘密處理準則

2019-02-19 10:59

逾200名中國人涉非法打工 在菲被捕

2019-02-19 10:59

南非漁村小食肆 獲選全球最佳餐廳

2019-02-19 10:48

為供應負責 LVMH精品集團提高鱷魚養殖條件

2019-02-19 10:22

疑似班克西塗鴉在法出現 斷掌女孩穿上黃背心

2019-02-19 08:47

川普警告委國軍方：接受瓜伊多 否則將「失去一切」

2019-02-19 08:00

川普稱尋求委內瑞拉和平過渡 也不排除一切選項

2019-02-19 07:20

Honda計劃關閉英國廠 3,500工作不保

2019-02-19 07:03

新聞不再自由？ 歐洲襲擊記者頻傳

2019-02-19 01:33

機關算盡後 英國脫歐反而陷入僵局

2019-02-14 13:51

法媒：春節日期年年變動 恐影響全球貿易

2019-02-05 21:58

Google母公司Alphabet獲利優於預期 但支出躍增

2019-02-05 19:44
看更多

熱門文章

水電工彩券爽中7.6億 霸氣買下公司讓老闆當屬下

2019-02-19 16:28

香奈兒「老佛爺」驚傳逝世！享壽85歲

2019-02-19 20:03

任正非：美國無法摧毀華為「西方不亮東方亮」

2019-02-19 07:51

「勝利之吻」水兵辭世享壽95歲 知名照長留人間

2019-02-19 05:09

忍痛14年截肢 她寫分手信給右腳：是時候分別了

2019-02-19 10:17

「華為未被排除參與5G發展」 紐西蘭為什麼改口？

2019-02-19 10:14

戒巧克力30多年 香奈兒「老佛爺」卡爾拉格斐自制力驚人

2019-02-19 22:02

劉鶴銜命赴美談判 罕見再度使用一特殊頭銜

2019-02-19 13:54

田裡挖出中世紀金幣墜飾 英女誤認巧克力差點丟掉

2019-02-19 18:34

香奈兒「老佛爺」逝世！為了塞進Hedi男裝曾減重42公斤

2019-02-19 21:41

她以前刷馬桶時薪9美元 艱苦故事寫出來成暢銷書

2019-02-19 09:11

逛曼谷市集得靈感 27歲學霸創辦價值300億時尚銷售平台

2019-02-19 13:20

抗議川普緊急狀態令 「總統節」兩派衝突

2019-02-19 06:14

針對川普宣布緊急狀態 美16州提告違法濫權

2019-02-19 10:02

川普警告委國軍方：接受瓜伊多 否則將「失去一切」

2019-02-19 08:00

為何川普要建牆卻不推基礎建設？諾獎得主釋疑

2019-02-19 22:53

美大峽谷員工爆料：3桶放射性鈾擺18年 遊客暴險沒人知

2019-02-19 14:49

美中第七輪談判華府將登場 有三個不尋常

2019-02-19 17:04

卡爾拉格斐過世 香奈兒官方沉痛表達不捨

2019-02-19 22:35

川普挾關稅以令諸國 成效究竟如何？

2019-02-19 15:12

時尚界噩耗！香奈兒「老佛爺」驚傳逝世 享壽85歲

2019-02-19 20:03

影／BBC專訪任正非 分析：自信 但閃躲敏感問題

2019-02-19 13:02

影／烏尤尼鹽湖出現天空之鏡 無人機拍下絕景

2019-02-19 17:21

不受美國影響！華為：印度熱烈歡迎我們　沒人說有問題

2019-02-19 23:19

童年無聊透頂 香奈兒「老佛爺」其人其事

2019-02-19 21:48

南非漁村小食肆 獲選全球最佳餐廳

2019-02-19 10:48

曾批愛黛兒太胖 香奈兒「老佛爺」大砲性格藏不住

2019-02-19 21:12

川金二會將屆 傳金正恩可能走陸路前往河內

2019-02-19 18:22

疑似班克西塗鴉在法出現 斷掌女孩穿上黃背心

2019-02-19 08:47

香奈兒「老佛爺」逝世 留下時尚界凱薩傳說

2019-02-19 22:48

路透評論：中國發展半導體產業 只憑砸錢成效有限

2019-02-19 17:22

神父破戒生子 教廷承認有內規處理

2019-02-19 22:43

美中貿易談判加速 川普再稱取得進展

2019-02-19 14:42

影／無人神風特攻隊！俄羅斯秀新型自殺攻擊無人機

2019-02-19 18:08

又是中國經濟害的 保健食品澳佳寶發獲利預警股價狂瀉

2019-02-19 10:25

打破父權社會傳統審美 南韓美眉掀素顏革命

2019-02-19 14:16

泰失智症老婦附近探兒 竟徒步到600公里外的中國

2019-02-19 17:19

Honda計劃關閉英國廠 3,500工作不保

2019-02-19 07:03

日本麻疹染病10年同期新高 最近有搭這班新幹線注意

2019-02-19 11:59

巴菲特的左右手孟格：絕不錄用馬斯克

2019-02-19 19:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top