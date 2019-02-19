童年無聊透頂 香奈兒「老佛爺」其人其事

2019-02-19 21:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



法國精品品牌香奈兒（Chanel）創意總監、享有「老佛爺」和「時尚大帝」稱號的拉格斐（Karl Lagerfeld）19日驚傳辭世，享壽85歲。他生前曾表示童年窮極無聊，渴望趕快長大。

彭博資訊報導，拉格斐由於工作態度一絲不苟，也被封為「凱薩卡爾」（Kaiser Karl）。他在1983年加入香奈兒，當時創辦人已逝世十多年。拉格斐著手重振香奈兒，賦予旗下服飾系列現代感，令香奈兒這家香水與配件製造商一躍成為時尚界指標性品牌。

拉格斐的出生年有兩種說法，一是出生於1933年9月10日，一是1938年，對此他並不願做解釋。拉格斐的父母是巴赫曼（ Elisabeth Bahlmann）與拉格斐特（Otto Lagerfeldt），他們在法國生產煉乳，再銷往德國，累積了財富。

拉格斐2011年接受英媒專訪時表示：「我小時候的問題是無聊得要死，渴望趕快長大；從8歲到18歲，我的童年彷彿有幾百年，無窮無盡。」

拉格斐在14歲那年搬到巴黎，多數時間都是孤單一人，父母則出門旅行。他在巴黎學習了繪畫與歷史，在對漫畫感興趣後，設計了一件外套，初展身手就贏得國際羊毛協會舉辦的比賽。