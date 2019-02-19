時尚界噩耗！香奈兒「老佛爺」驚傳逝世 享壽85歲

2019-02-19 20:03 中央社 巴黎19日綜合外電報導



香奈兒（Chanel）的領銜設計師兼創意總監卡爾拉格斐。 路透社 分享 facebook

法國雜誌Closer報導，法國女性時裝品牌香奈兒（Chanel）的領銜設計師兼創意總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）今天病逝，享壽85歲。

卡爾拉格斐1月22日缺席在巴黎舉辦的兩場香奈兒高級時裝秀，但當時香奈兒表示他只是累了。