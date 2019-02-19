巴國恐怖組織恐攻 印、巴衝突升溫至高點

2019-02-19 19:31 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



14日恐怖組織穆罕默德軍以自殺式攻擊，導致41名印軍死亡，成為克什米爾區域30年來最嚴重的恐攻。 歐新社 分享 facebook

日前爆發的普爾瓦馬恐攻事件造成克什米爾地區更為緊張！14日恐怖組織穆罕默德軍以自殺式攻擊，導致41名印軍死亡，成為該區域30年來最嚴重的恐攻。由於穆罕默德軍背後的勢力很可能是巴基斯坦，這場恐攻也引發印度的不滿，雙方緊急撤回大使。國際間擔憂，若印度再採報復行動，印、巴衝突恐讓鄰近地區局勢更難掌控，盼雙方進行直接對話。

普爾瓦馬恐攻血腥

根據《NEWS18》報導，普爾瓦馬恐攻（Pulwama Attack）發生於本月14日，當時恐怖組織穆罕默德軍在克什米爾地區的普爾瓦馬縣，以自殺式襲警行動，至少殺害41名印度中央警備軍，這起事件也是該區30年來最血腥的恐攻傷亡。

兇手穆罕默德軍是巴基斯坦的激進組織，可說是在巴國情報單位的支持下成立，成為他們的「代言人」，他們多活動在印度克什米爾地區，目標是將印度駐軍全面趕出克區，故而發動恐攻常有針對性。對此，不少外媒都指出，巴基斯坦對這些犯人進行包庇，他們在事發後擔心遭到印度報復，將邊境的穆罕默德軍接回巴國軍方基地。

恐攻之後，印度領導人莫迪出面表示，不會輕易放下這次挑釁，稱報復行動如導彈攻擊都正在評估當中。對此，《Samaa網》報導，巴國在事發後向聯合國求救，以「印、巴衝突若激化，鄰近地區局勢將更混亂」為由，希望西方列強能約束印度的軍事行動，隨著局勢趨緊張，印、巴也先後將大使召回。

以國是下個目標？

除了國際間僅能以「呼籲」要求雙方自制、對談，在克什米爾區話語權不低的美國立場則不變，他們嚴正譴責巴基斯坦的行為。據《耶路薩冷報》報導，美方媒體甚至表示，對於印度所受的損失，以色列也不能置身事外。

外媒引用穆罕默德軍領導人阿茲哈曾在2017年發布的影片，阿茲哈宣稱印度人與猶太人都是他眼前的敵人，將會優先進行打擊，說明以色列也應當與印度站在同一陣線對抗恐怖主義。

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