以、波外交齟齬 東歐V4高峰會取消

2019-02-19 19:18 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



波蘭總理莫拉維茲基。 歐新社 分享 facebook

以國言論因涉及二戰種族主義爭議而惹怒波蘭，V4高峰會隨之取消！針對以國日前的爭議發言，聲稱波蘭在二戰時的反猶主義是天生的，被波蘭總理莫拉維茲基怒批帶有種族主義色彩，憤而拂袖離開耶路撒冷，導致原訂於19日在以國主辦、與4大東歐國家的高峰會缺了波國而取消。波蘭表示，V4集團是一體的，高峰會將於下半年再議。

根據《衛報》報導，以國代理外交部長卡茲日前針對二戰時對猶太人的大屠殺議題，聲稱波蘭人有天生的反猶情節，此項爭議發言引發波蘭總理默拉維茲基的不滿，他反擊卡茲表示，這樣概括的指責所有波蘭人是「種族主義」之言，緊接著退出原本要在以色列舉行的V4高峰會。

V4高峰會是由東歐4國波蘭、捷克、斯洛伐克及匈牙利所組成的聯盟常規會談，目的是為了增進多邊合作，然而，在莫拉維茲基表示被以國詆毀而離場後，V4集團宣佈高峰會缺一不可，因而被迫取消。

V4高峰會取消影響最大的就是以國總理內塔尼亞胡。據《半島電視台》分析報導，身為首位以色列建國後出生的總理，內塔尼亞胡已是該國史上任期第二長的總理，若能於本年勝選，將成為歷史上掌以國最長時間的人，因此，內塔尼亞胡必然想透過與V4集團的對談、合作，寫下他在外交關係的「履歷」，增添勝選資本。

即便內塔尼亞胡盡力「潤飾」卡茲所言，聲稱卡茲只是針對（過往的波蘭人）個人行為，並不是指現在的波蘭人，也無法避免這場高峰會的取消。不過，其他3國的領導人持續留在耶路撒冷，與內塔尼亞胡進行雙邊對談。至於V4高峰會的後續，波蘭表示，原則上只是推遲開會，預計將等到捷克完成大選後，在下半年重啟高峰會。

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