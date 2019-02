中國投資非洲 華人藉此接受福音

2019-02-19 19:38 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



目前估計有100萬中國人在非洲工作。(Photo by sbamueller on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook

大量中國人在非洲接受基督福音。由於中國政府過去積極在非洲大陸進行投資,除了大量興建基礎建設,也吸引近百萬中國人前往工作,其中許多人因此在非洲接受基督教福音並將福音帶回中國。

據《基督徒郵報》報導,美國約翰斯霍普金斯大學與麥肯錫公司指出,2014年,中非貿易創下史上新高,近年來,除了外國直接投資外,中國也向非洲提供數十億美元的貸款。

隨著中國資源與約1萬家中國企業湧入,估計有22萬~100萬名中國人在非洲大陸工作,也從非洲基督徒中聽到福音。例如許多非洲教會為了接觸中國工人,已在禮拜中加入中文。

另外,來自台灣與其他國家的傳教士也專門對非洲的中國人傳福音,向他們分享從未在中國境內被允許的自由。因此,當這些接受福音的中國人回到中國後,也帶著信仰回去。

不僅如此,據《Asia by Africa》報導,肯亞奈洛比大學教授穆嘉比指出,「由於中國企業在其他方面享有的規模經濟與其他後勤優勢,開始讓中國企業取得在非洲興建教會的合約。」除此之外,也從中國進口大量聖經,以肯亞為例,4分之3的聖經都是在中國印刷。

以美國國務院數據觀察,中國基督徒人數約為7,000萬人,若按照目前成長率繼續快速增長,中國基督徒人數將比世界上任何其他國家還要多。

不過,某些方面,非洲教會在吸引中國人比當地一些中國教會更成功,因為後者主要是由來自香港或台灣的傳教士管理,因此容易受到中國人懷疑。

