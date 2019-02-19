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香奈兒「老佛爺」驚傳逝世！卡爾拉格斐享壽85歲

中國投資非洲 華人藉此接受福音

2019-02-19 19:38台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

目前估計有100萬中國人在非洲工作。(Photo by sbamueller o...
目前估計有100萬中國人在非洲工作。(Photo by sbamueller on Flicker under Creative Commons license)
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大量中國人在非洲接受基督福音。由於中國政府過去積極在非洲大陸進行投資，除了大量興建基礎建設，也吸引近百萬中國人前往工作，其中許多人因此在非洲接受基督教福音並將福音帶回中國。

據《基督徒郵報》報導，美國約翰斯霍普金斯大學與麥肯錫公司指出，2014年，中非貿易創下史上新高，近年來，除了外國直接投資外，中國也向非洲提供數十億美元的貸款。

隨著中國資源與約1萬家中國企業湧入，估計有22萬～100萬名中國人在非洲大陸工作，也從非洲基督徒中聽到福音。例如許多非洲教會為了接觸中國工人，已在禮拜中加入中文。

另外，來自台灣與其他國家的傳教士也專門對非洲的中國人傳福音，向他們分享從未在中國境內被允許的自由。因此，當這些接受福音的中國人回到中國後，也帶著信仰回去。

不僅如此，據《Asia by Africa》報導，肯亞奈洛比大學教授穆嘉比指出，「由於中國企業在其他方面享有的規模經濟與其他後勤優勢，開始讓中國企業取得在非洲興建教會的合約。」除此之外，也從中國進口大量聖經，以肯亞為例，4分之3的聖經都是在中國印刷。

以美國國務院數據觀察，中國基督徒人數約為7,000萬人，若按照目前成長率繼續快速增長，中國基督徒人數將比世界上任何其他國家還要多。

不過，某些方面，非洲教會在吸引中國人比當地一些中國教會更成功，因為後者主要是由來自香港或台灣的傳教士管理，因此容易受到中國人懷疑。

【更多精采內容，詳見

非洲肯亞國務院
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