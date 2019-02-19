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影／無人神風特攻隊！俄羅斯秀新型自殺攻擊無人機

2019-02-19 18:08聯合報 記者周辰陽╱即時報導

以AK-47突擊步槍聞名世界的俄羅斯槍械製造商卡拉希尼可夫集團（Kalashnikov Group）推出一款「神風特攻隊」式新型自殺攻擊無人機，號稱已經成功完成測試，可越過防空系統，將爆裂物投放到任何地形。

這一款自殺攻擊無人機取名為「方塊無人機」（KYB-UAV），由卡拉希尼可夫集團子公司ZALA Aero開發，在杜拜舉行的2019阿布達比防衛展（International Defence Exhibition & Conference，IDEX）首度公開亮相，號稱能進行長程精確打擊。

官方宣傳稿指出，「方塊無人機」飛行時間30分鐘，範圍約7公里，時速約在80公里到130公里間，可搭載近3公斤的爆裂物攻擊地面目標。

官方影片中，「方塊無人機」是用一種有軌道的機器投射到空中，尾部的螺旋槳隨即啟動，飛行過程是用電腦動畫示意，隨後就是晝夜各兩段的無人機撞擊後爆炸畫面。

俄羅斯負責戰略武器開發的國企巨頭Rostec執行長切梅佐夫（Sergey Chemezov）表示，「方塊無人機」極端精準，非常有效，傳統防空系統很難對付。不管地勢高低，目標掩藏的多好，全都躲不過「方塊無人機」的轟炸。

俄羅斯槍械製造商卡拉希尼可夫集團在杜拜舉行的2019阿布達比防衛展公開的新型自殺...
俄羅斯槍械製造商卡拉希尼可夫集團在杜拜舉行的2019阿布達比防衛展公開的新型自殺攻擊無人機「方塊無人機」，號稱不管地勢是高是低，目標掩藏的多好，全都躲不過「方塊無人機」打擊。圖／翻攝YouTube
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俄羅斯槍械製造商卡拉希尼可夫集團在杜拜舉行的2019阿布達比防衛展公開的新型自殺...
俄羅斯槍械製造商卡拉希尼可夫集團在杜拜舉行的2019阿布達比防衛展公開的新型自殺攻擊無人機「方塊無人機」，號稱不管地勢是高是低，目標掩藏的多好，全都躲不過「方塊無人機」打擊。Kalashnikov Media/east2west news
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