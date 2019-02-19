影／無人神風特攻隊！俄羅斯秀新型自殺攻擊無人機

2019-02-19 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



以AK-47突擊步槍聞名世界的俄羅斯槍械製造商卡拉希尼可夫集團（Kalashnikov Group）推出一款「神風特攻隊」式新型自殺攻擊無人機，號稱已經成功完成測試，可越過防空系統，將爆裂物投放到任何地形。

這一款自殺攻擊無人機取名為「方塊無人機」（KYB-UAV），由卡拉希尼可夫集團子公司ZALA Aero開發，在杜拜舉行的2019阿布達比防衛展（International Defence Exhibition & Conference，IDEX）首度公開亮相，號稱能進行長程精確打擊。

官方宣傳稿指出，「方塊無人機」飛行時間30分鐘，範圍約7公里，時速約在80公里到130公里間，可搭載近3公斤的爆裂物攻擊地面目標。

官方影片中，「方塊無人機」是用一種有軌道的機器投射到空中，尾部的螺旋槳隨即啟動，飛行過程是用電腦動畫示意，隨後就是晝夜各兩段的無人機撞擊後爆炸畫面。