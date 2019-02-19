圍堵華為 英打臉美國：風險可管控 不是想禁就能禁

2019-02-19 17:01 世界日報 中國新聞組╱北京19日電



英國政府機構「國家網路安全中心」認定，5G網路使用中國華為設備的風險應可管控，有辦法減輕未來5G網路使用華為設備的風險。這對美國說服盟邦封殺華為的努力無異是一重擊。中國外交部發言人耿爽18日回應稱，期待英國保持其開放本色，從自身利益出發做出明智選擇。

英國金融時報報導，知情人士透露，英國這項結論將對歐洲各國領袖影響深遠，「其他國家會說，如果英國有信心能控管與國安有關的威脅，這些國家也能向大眾及美國政府保證，只要採取英國建議的防範措施，就能允許國內電信供應商使用中國零件」。

英國軍情六處（MI6）處長楊格爾15日暗示，英國對華為可能採取較美國柔和的態度，還說這個議題複雜，不是想禁華為就能禁那麼簡單。

若英國對華為採柔和態度，將顯得與情報分享聯盟「五眼聯盟」的安全夥伴格格不入。五眼聯盟由美國、加拿大、英國、紐西蘭、澳洲組成。紐、澳去年已禁止電信商5G網路使用華為設備。

儘管官方仍在考量安全疑慮，但華為已與英國全部四家行動網路營運商簽約，測試5G無線設備，深化參與英國電信產業。

華為十年前在歐洲扎根，如今歐洲電信系統已有三分之一是華為供應，華為已在歐洲電信網扎根，因此若歐洲封殺華為，會比其他地區受到更大的衝擊。

華為已獲歐洲18個5G合同

公開資料顯示，截至去年底，華為已獲得全球30個5G合同，其中18個合同來自歐洲、9個合同來自中東，另有3個合同來自亞太地區，華為發貨超過2.5萬個5G基站。另外，華為攜手三大電訊商建立了30個試驗網，中國5G規模進入商用化快車道。