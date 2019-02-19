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去核施壓？北韓欲重開領空 傳美從中作梗

2019-02-19 14:44世界日報 編譯中心╱綜合18日電

平壤近來和聯合國旗下的國際民用航空組織（ICAO）合作，想對外國航班重開部分領空，但三名知情人士18日告訴路透，國際民航組織致力提升北韓民航，卻遭美國從中作梗。

其中一名消息人士表示，這是美國的談判技巧，為的是在「川金二會」前維持對北韓的制裁壓力。華府正尋求平壤當局做出放棄核武和飛彈計畫的具體承諾。

報導指出，擁有192個成員的國際民用航空組織，在與北韓商議開設一條可飛越兩韓的新航線，並協助北韓改善空中偵測系統。由於擔心北韓突然發射飛彈，目前各個航空公司都會繞路，避免飛越北韓空域。

若開通 歐美線可省燃料

假使北韓領空安全無虞，國際航空業者的部分亞洲、歐洲和北美航線將可節省燃料和時間，北韓也可以重振其商用航空產業。

現金緊絀的北韓有人口逾2500萬人，但經濟因為一連串制裁措施備受衝擊。

據兩名消息人士表示，總部設在加拿大蒙特婁的ICAO本來準備好協助北韓航空體系，將主導其軍事和民航官員之間的培訓課程，北韓也要求取得航圖。

第三名消息人士說，美國出面攔阻ICAO協助北韓，因為華府想要「匯集所有影響力和誘因」，直到平壤在去核問題上有實質進展。

國際民航組織不能對政府制定有約束力的規範，但因其可訂定安全標準、交由會員通過，仍有一定的影響力。

一名美國國務院官員被問到此事時表示，不能公開討論外交對話細節。ICAO發言人則未給予評論。

北韓ICAO平壤
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