惡夢？川金二會 安倍又被擋在門外

2019-02-19 14:54 世界日報 編譯中心╱綜合18日電



美國總統川普和北韓領導人金正恩本月27、28日將在越南河內舉行第二次「川金會」，屆時美國的親近盟邦日本，又將憂心忡忡地在旁觀望，擔心這場峰會將成為日本的「惡夢」。 法新社 分享 facebook

美國總統川普和北韓領導人金正恩本月27、28日將在越南河內舉行第二次「川金會」，屆時美國的親近盟邦日本，又將憂心忡忡地在旁觀望，擔心這場峰會將成為日本的「惡夢」。

日本首相安倍晉三發現，和去年6月第一次「川金會」時如出一轍，這次川金兩人在越南河內的會面，安倍又被排除在外，會前只能在門外窺視。這場峰會有可能促成一個較不危險的北韓，但也可能達成一項軟弱的協議，讓日本暴露在北韓的核武威脅下，且對日本與北韓降低敵意沒有幫助。

十年前代表日本參與「六方會談」的中三十二表示，日本擔心若此次川金會達成「不成熟、自欺欺人的協議」，不僅在解除武裝方面沒有重大進展，川普政府還要免除對北韓的經濟制裁、立場趨於溫和，那對日本而言，無異為「惡夢」一場。

儘管美日都要求北韓放棄核武，但兩國追求的利益不同。對日本而言，有立即威脅的是北韓的中程和短程飛彈，而不是威脅美國本土的洲際彈道飛彈。

不僅如此，川金第一次會面時，川普片面接受金正恩的要求，暫停美國與南韓聯合軍演，這讓日本憂心在「川金二會」後，美國將進一步從南韓撤軍。目前駐在南韓的2萬8500名美軍是日本對北韓，以及崛起中國的重要安全屏障。

外交官出身的日本執政黨自由民主黨議員松川琉依表示：「我們希望美軍盡可能長久地留在南韓。」「日本必須繼續叮囑美國，我們想從美國和北韓的協議得到什麼。」

安倍努力與川普建立私人情誼，甚至推薦川普角逐諾貝爾和平獎，但似乎起不了太大作用，川普仍指責日本軍費付得不夠、退出和日本等國共同簽署的太平洋貿易協定，並以「國家安全」為由，對日本鋼鋁課徵關稅。