天主教會容許神父生小孩？教廷承認有秘密處理準則

2019-02-19 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



天主教教廷首度承認，對破戒生育子女的神父有一套處理準則。但該準則可能僅在形式上「要求」這些人放棄神職，因為教會並未規定神父做了父親就必須開除。

紐約時報報導，愛爾蘭心理治療師杜誼爾（Vincent Doyle）28歲時得知，擔任他教父的天主教神父其實是生父。此事後來導致他創辦全球支援組織Coping International，協助身世相同的人。

在他設法幫這些神父子女獲得承認時，梵蒂岡的一位總主教給他看教廷對於處理相關個案的準則。因為那是秘密文件，杜誼爾想取得複本未獲同意。

梵蒂岡發言人吉梭蒂（Alessandro Gisotti）回覆紐時詢問表示：「我可以證實這些指導原則存在。這是內部文件。」

此一議題愈來愈難以漠視。神父子女的人數多寡並不清楚，但Coping International在175個國家有5萬成員。杜誼爾指出：「這是下一波醜聞。到處都有這樣的小孩。」

梵蒂岡準備在本周召開一場前所未有的會議，討論重創教會聲譽的神父性侵兒童問題，屆時可能有許多人不滿教廷處理醜聞的方式，親赴羅馬抗議，包括兒童時期被性虐待的受害者、遭神父性侵的修女，以及杜誼爾在內的神父子女。

杜誼爾之類的故事，對教會而言，吸引外界注意到難堪的神父破戒問題，對部分神職人員和教會自由派人士而言，則提出了獨身應否改為自由選項而非硬性規定的議題。

吉梭蒂說，教廷這份2017年內部文件綜合整理了十年來的處理程序，「基本原則」是「保護小孩」。準則裡「要求」父親離開神職，「擔負起父親的責任，全心奉獻給小孩」。然而，另一位梵蒂岡官員表示，這種「要求」僅為形式。督導逾40萬名神父的聖職部表示，無法因此開除神父。