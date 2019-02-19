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新聞不再自由？ 歐洲襲擊記者頻傳

2019-02-19 01:33台灣醒報 記者黃聖堯╱台北報導

2018是歐洲最危險的一年！襲擊記者事件四起。歐洲理事會的夥伴組織，保護新聞工作與記者安全平台日前發表一篇報告，名為「民主的危機，對歐洲媒體自由的威脅與攻擊」。報告也指出：在歐洲，2018年對記者的襲擊事件增加兩倍，其中包括危及人身安全的事件。

惡意增加 人人自危

「歐洲現在的新聞自由，比冷戰結束後的任何時候都更加脆弱。」報告談到，記者在調查和代表公眾報導時，面臨越來越多的阻撓、敵意和暴力，全年共有140起嚴重的暴力行為，包含汽車炸彈、刀襲、縱火恐嚇等殘忍手段。

德國之聲》再次談到去年令人震懾的襲擊事件，2名記者(斯洛伐克調查記者Jan Kuciak和沙國記者Jamal Khashoggi) 因調查工作被殺，他們在沙烏地阿拉伯駐伊斯坦堡的總領事館的死亡事件仍在進行調查。

根據該平台的記錄，僅在2018年，就有130名記者遭到拘留，大部分在土耳其。該國在言論和媒體自由方面被列為全球表現最差的國家之一，被稱為「世上最大的記者監禁者」。

不僅如此，《英國廣播公司新聞網》也在報告發表的隔天報導，菲律賓新聞網站Rappler的CEO因批評政府遭到逮捕，足見媒體自由的危急不僅在歐洲，更遍及世界。

經濟學人》2019年1月的報告也指出，2018年因工作被判入獄的記者達到本世紀以來的最高點，這種惡化來自各方面，如普丁壓迫俄羅斯媒體、厄瓜多及委內瑞拉的新聞自由萎縮。歷經一個多月，歐洲提出這份報告，足以證明世界的媒體自由正在走下坡，捍衛真相以後可能變成一件困難的事情。

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