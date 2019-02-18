影／搭機屢被奉上輪椅 聽障男模批聯航「無知」

2019-02-18 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



知名選秀節目《美國超級名模生死鬥》「America's Next Top Model」史上首位聽障冠軍，男模奈爾（Nyle DiMarco）受不了每次搭乘聯合航空都被當殘障，主動提供輪椅，日前發推文諷刺聯航，引發不少聽障人士同感。

奈爾曾奪下《美國超級名模生死鬥》第22季冠軍，同時也是《與明星共舞》「Dancing with Stars」的2016年冠軍，用努力證明自己克服了先天失聰的障礙，更受不了被當成殘障對待。

《每日郵報》報導，奈爾17日從丹佛飛往洛杉磯，一走下飛機就看到一把輪椅上貼著他的名字，奈爾於是上推特貼文諷刺寫道「喔，聽障人士，給他一把輪椅」，同時附上自己走過輪椅的短影片。

奈爾表示，「我當下是想要坐上去，然後紀錄整個過程」，但因不想霸占資源而作罷。奈爾指出，同樣情況已經發生多次，他也曾在推特上告知聯航。奈爾強調，當然不是所有聽障人士都不需要輪椅協助，只是他自己從沒有提出申請，但聯航持續展現他們的愚昧無知，讓他都氣笑了，表示正常人老以為聽障人士無法走路，讓他感到震驚。

奈爾的發文也引發不少迴響，有網友諷刺「這是顯然是因為佩戴助聽器和比了一整天手語，把我們的雙腿給累慘了」、「親愛的聯航，失聰代表耳朵壞了，但我的腿很好，並不需要輪椅。」另有網友表示，他也常碰到，每次都乾脆直接忽視，從旁邊走過去，聯航的員工也沒有推著輪椅跟著他。

同時也有網友表示，大概是因為聯航只在名單上寫「殘障」，沒有明確寫出乘客的實際問題所在。巧合的是，變性聽障人權人士雀拉曼（Chella Man），前一天才在推特上分享了相同情況，「最愛聯航認為我是聾子所以需要輪椅。」

奈爾創辦的基金會「The Nyle DiMarco Foundation」負責人表示，這情況很讓人沮喪，因為航空公司表示知情也為此道歉，但卻從來沒有在政策或員工訓練上做出任何改變。