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癲癇發作昏迷四天後醒來當媽 她驚呼：我沒有懷孕

東京新宿御苑門票將漲250% 延長開放時間

2019-02-18 17:56聯合報 記者李京倫╱即時報導

共同社報導，日本環境省決定延長東京市中心庭園「新宿御苑」的開放時間，原本全年均開放至下午4點半，今後將在3月到9月延長開放時間，並在春櫻、秋菊及紅葉觀賞期間晚上亮燈。為籌措延長開放和設施建設的費用，門票從3月19日起由目前的成人200日圓（約台幣56元）上漲至500日圓（約台幣140元），原本50日圓的兒童票將改為免費。環境省表示新票價「與國內類似設施的水準大致相同」，對攬客影響不大。

此外，環境省還將改善多語種導覽，對老舊休息室和餐廳、廁所進行改建。

新宿御苑是占地58公頃的大型綠地，內有大量樹木和大片草坪，透過櫻樹及法國梧桐樹叢可以望見新宿、代代木的超高層建築。由於地理位置便利，新宿御苑頗受訪日遊客歡迎，入園人次連續四年增長，2017年度有250萬人次入園，其中將近一半是外國人，。

從3月19日起，閉園時間推遲至晚上6點；7月1日到8月20日推遲至晚上7點。在八重櫻開花的4月中期以及菊花、紅葉觀賞期11月前後將會晚上亮燈。

園內2月導入使用太陽能電池的大型液晶導覽螢幕，除了日語外，還用英中韓三種語言介紹園內景點，今後考慮增加更多語種。

一名女子去年3月26日在新宿御苑拍攝櫻花盛開的景象。（美聯社）
一名女子去年3月26日在新宿御苑拍攝櫻花盛開的景象。（美聯社）
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廁所法國建築
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