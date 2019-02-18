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川普與歐洲裂痕 更加公開明顯

2019-02-18 18:15世界日報 記者張聲肇╱綜合報導

一名不願具名的德國外交官甚至直言，「再也沒人相信川普在乎盟邦的想法與利益。」。美...
一名不願具名的德國外交官甚至直言，「再也沒人相信川普在乎盟邦的想法與利益。」。美聯社
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歐洲領導人本來就很擔心川普的言行和推文遲早會讓大西洋兩岸關係大倒退，過去幾天在德國慕尼黑舉行的年度安全會議讓雙方裂痕更加公開、明顯且具體，一名不願具名的德國外交官甚至直言，「再也沒人相信川普在乎盟邦的想法與利益。」更令人擔心的是，俄國和中國趁機攪局，破壞民主世界的團結合作。

平常不苟言笑的俄國外長拉夫洛夫(Sergei Lovrov)都笑嘻嘻的說，歐洲和美國的關係的確「日益緊張。」「我們看到(雙方)新的裂痕不斷增生，而舊的裂痕不斷加深。」

川普不改自己把傳統盟邦視為經濟競爭對手、又非要歐洲領導人對他言聽計從「個性」之前，歐洲幾乎沒人相信華府可能改變。而他向來鄙視的多邊主義與國際合作，直接刺向歐洲的核心價值──歐盟之所以形成，能夠走到今天，以及它要對世界有所作用，非堅持不可的價值觀。

越來越多歐洲人認為，歐美關係不可能回到川普上台之前那麼「價值、理念融洽」。德美關係觀察家凱瑟(Karl Kaiser)指出，川普在位兩年後，多數法國人和德國人信賴俄國和中國，竟然超過信賴美國。

前德國總統顧問、德國馬歇爾基金柏林辦公室主任克萊恩─布洛克賀夫(Thomas Kleine-Brockhoff)說，如果一個盟友變得獨斷專行、凡事從交易觀點考量，那就不是盟友了。

最醒目的不滿，是德國總理梅克爾和國防部長翁德雷言(Ursula von der Leyen)在會議上不假情面的表示，重要盟邦不事先和盟友商量、獨斷專行的作法，非常危險。這兩位德國領袖人物沒有冤枉川普，因為川普宣布撤兵敘利亞和阿富汗，甚至退出與俄國中程核武協議，都自己蠻幹，毫不尊重盟國。

幸好大西洋兩岸政治人物，包括美國本土的50多位不論民主黨還是共和黨議員，還沒放棄這西方世界的兩岸關係。這些打破記錄的美國國會議員出席慕尼黑會議，根據民主黨參議員沙欣(Jeanne Shaheen)的說法，「就是要告訴歐洲朋友，另一政府部門（立法部門）強力支持北約和橫跨大西洋聯盟」。

德國川普慕尼黑
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