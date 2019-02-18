美國前國家安全顧問：美在5G競賽中落後中國

2019-02-18 18:09 世界日報 中國新聞組／北京18日電



美國前國家安全顧問：美國在全球5G投入方面落後於中國 路透社 分享 facebook 美國前總統歐巴馬的國家安全顧問詹姆斯·瓊斯(James Jones)17日表示，美國在全球推廣自己的5G科技方面正在落後於中國，而美國官員們現在才剛剛醒悟到5G的潛力。瓊斯在歐巴馬總統任內擔任國家情報總監，在小布希總統(George W. Bush) 任內出任北約歐洲司令部兼盟軍最高司令。

美國之音報導，瓊斯在慕尼黑安全會議上說，中國政府對5G科技的補貼使得中國得以在這方面領先，並且生產價格更低廉的技術。

第五代移動通訊技術5G網路被認為是藉著新技術的實現，例如無人駕駛汽車和物聯網等，徹底改變數字經濟，因此美中兩國都在努力成為5G技術的領導者。瓊斯說，5G或將是這個世紀對我們影響最大的科技。

去年11月，美國華盛頓智庫哈德遜研究所的一次研討會上，有專家指出，中國政府全力支持下，中國在5G投入競賽中領先，美國政府沒有對本國企業提供系統性支持。美國必須迅速採取行動，才能保有競爭力並取得領導地位。專家們建議，美國應該調整政策，保證美國公司有能力投入5G網路建設，做法包括鼓勵運營商合作，放鬆監管，減稅等等。

據報導，瓊斯17日對美國CNBC電視網記者說：「競爭來自中國，不管誰贏了這場競賽都將在全球占有主導地位，而且中國發出非常吸引人的信息，那就是：我們的5G很便宜，很可靠，我們不會在我們的科技上搞圈套。」「但中國沒說的是『我們不分享我們的技術，不提供技術培訓，不給你關鍵知識，不給你加密，不會做你們國家的夥伴。』」

中國公司，尤其是華為，在5G方面正遭遇來自全球的壓力。多年來美國禁止華為向美國銷售設備，但是包括澳洲、紐西蘭以及日本等一些國家則是在最近幾個月才排除華為為他們的5G網路提供組件。