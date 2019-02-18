慕尼黑安全會議 梅克爾帶頭批川普獨斷專行

2019-02-18 17:35 世界日報 編譯中心╱綜合17日電



慕尼黑安全會議，西方盟邦痛批川普專斷獨行。 法新社 分享 facebook

西方自由世界極為重視的慕尼黑安全會議(MSC)，連續舉行三天後17日閉幕。歷年來西方盟國向來一致對外，但今年的會議卻演變成為全面砲轟川普政府外交政策的批判大會，美歐針對多項議題出現嚴重分歧；西方盟邦痛批川普獨斷專行，歐洲政壇甚至出現了「懷念昔日美國」的情懷與呼聲。

在幾天來的大會發言之中，向來謹言慎行不願觸怒川普的德國總理梅克爾（Angela Merkel）帶頭開砲，讓與會各國尤為印象深刻；她逐一細數川普政府視盟邦為對手的行徑，痛批川普政府的不當政策；她批評美國的孤立主義，稱國際秩序不應該被輕易地打破。

華盛頓郵報指出，歐洲領袖、有意參選挑戰川普的民主黨人、甚至是共和黨內川普原本的支持者，陸續上台痛批川普專斷獨行；以梅克爾為首的歐洲各國對美國的怨氣，顯示著跨大西洋夥伴之間的關係出現了深刻的裂痕。

梅克爾指控美國計畫迅速自敘利亞撤軍，只會讓伊朗與和俄羅斯坐大；針對川普政府將把寶馬（BMW）在美國南卡羅來納州（South Carolina）生產的汽車列為國安威脅，她說她感到震驚不已；她指出，在美國領導下的國際秩序「已經分崩離析」。

梅克爾慷慨陳詞，贏得全場與會人士起立鼓掌，久久不停歇，這在保守的慕尼黑安全會議十分罕見；她的演說以及台下的回應，足以證明美國在川普主政兩年下，已和傳統盟邦漸行漸遠，歐洲盟友也毫不掩飾他們的不滿。

素來內斂的梅克爾回座時面帶微笑，台下的川普千金兼白宮高階顧問伊凡卡（Ivanka Trump）則面無表情。

川普在美國執政兩年來展現的敵意，在歐洲許多地區累積不滿情緒，梅克爾的演說顯然提供了眾人情感宣洩的出口。

潘斯（Mike Pence）上台發表演說，當他稱川普是「自由世界的領袖」時，特地停頓幾秒鐘，等待全場的熱烈掌聲；然而場下觀眾一片寂靜，無一人鼓掌，有些人露出難以置信的表情；潘斯一臉尷尬，只能繼續發言。

有可能在2020年大選成為川普對手的前副總統白登（Joe Biden），則在慕尼黑讚美北約和歐盟，與蔑視北約歐盟的川普政府官員大相逕庭；白登說：「我們絕不能在公開場合與兄弟姊妹吵架；現在，因為大西洋對岸沒有人出面領導，我們感覺身處異地，這令人很不舒服。」

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）在慕尼黑，針對美國不顧歐洲盟友的呼聲，堅持要從敘利亞撤軍，表示他不明白美國為何要制造這樣的「權力真空」，川普政府的撤軍舉動等於是一走了之，讓其他人收拾爛攤子。