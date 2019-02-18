影／英少女嫁IS聖戰士「不後悔」 現產子盼返國

2019-02-18 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



英國少女沙米瑪·貝居姆（Shamima Begum），2015年與兩位女同學一同逃家，遠赴敘利亞加入恐怖組織「伊斯蘭國」（Islamic State，簡稱IS），並與聖戰士結婚，生下一男一女卻都病死。如今伊斯蘭國敗亡在即，年僅19歲的她在難民營又產下一子，希望英國政府能接納她返國；貝居姆接受英媒訪問時表示，當年逃家是個錯誤，但不後悔，她希望大眾同情她的遭遇，並坦承重新回歸西方生活會十分困難。

貝居姆與同樣就讀倫敦東部的貝斯納爾格林中學（Bethnal Green Academy）的阿米拉·阿巴斯（Amira Abase）和16歲的卡迪扎·蘇丹娜（Kadiza Sultana），在社群網路上受極端主義者的號召，於2015年2月結伴逃家，經由土耳其進入敘利亞加入IS，消息震驚全球。

如今隨著IS節節敗退，貝居姆在約兩週前從IS位在敘利亞東部的最後據點巴固茲村（Baghuz）逃離到敘利亞北部的一處難民營，並在此產下一子。當時和她一起投奔IS的另外兩名少女，蘇丹娜死於一場空襲，阿巴斯目前仍下落不明。

貝居姆17日接受英國《Sky News》訪問時表示，加入伊斯蘭國是個錯誤但她並不後悔，因為這改變了她的人生，令她更加堅強，而且在IS大本營拉卡（Raqqa）失守前，生活一切正常，就像IS的宣傳影片一樣。

被問到當初是否知道IS會斬首俘虜的暴行，貝格姆表示她當時覺得沒問題，畢竟這是伊斯蘭律法所允許，而且他們是伊斯蘭的敵人。

貝居姆在抵達敘利亞後，就申請和一名會說英語、介於20至25歲的戰士結婚，且如願在10天後和一名皈依伊斯蘭教的27歲荷蘭男子結婚，兩人育有一兒一女，但2個孩子都因為疾病夭折。貝居姆表示，她已經不是當年那個傻女孩，她明白英國社會可能不會歡迎她，但為了孩子的未來，她什麼都願意做，因此希望英國政府能伸出援手，讓她返回英國。