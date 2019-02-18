親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

桃市府秘書耍官威罵保全 鄭文燦：行為錯誤得負起責任

影／英少女嫁IS聖戰士「不後悔」 現產子盼返國

2019-02-18 14:02聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

英國少女沙米瑪·貝居姆（Shamima Begum），2015年與兩位女同學一同逃家，遠赴敘利亞加入恐怖組織「伊斯蘭國」（Islamic State，簡稱IS），並與聖戰士結婚，生下一男一女卻都病死。如今伊斯蘭國敗亡在即，年僅19歲的她在難民營又產下一子，希望英國政府能接納她返國；貝居姆接受英媒訪問時表示，當年逃家是個錯誤，但不後悔，她希望大眾同情她的遭遇，並坦承重新回歸西方生活會十分困難。

貝居姆與同樣就讀倫敦東部的貝斯納爾格林中學（Bethnal Green Academy）的阿米拉·阿巴斯（Amira Abase）和16歲的卡迪扎·蘇丹娜（Kadiza Sultana），在社群網路上受極端主義者的號召，於2015年2月結伴逃家，經由土耳其進入敘利亞加入IS，消息震驚全球。

如今隨著IS節節敗退，貝居姆在約兩週前從IS位在敘利亞東部的最後據點巴固茲村（Baghuz）逃離到敘利亞北部的一處難民營，並在此產下一子。當時和她一起投奔IS的另外兩名少女，蘇丹娜死於一場空襲，阿巴斯目前仍下落不明。

貝居姆17日接受英國《Sky News》訪問時表示，加入伊斯蘭國是個錯誤但她並不後悔，因為這改變了她的人生，令她更加堅強，而且在IS大本營拉卡（Raqqa）失守前，生活一切正常，就像IS的宣傳影片一樣。

被問到當初是否知道IS會斬首俘虜的暴行，貝格姆表示她當時覺得沒問題，畢竟這是伊斯蘭律法所允許，而且他們是伊斯蘭的敵人。

貝居姆在抵達敘利亞後，就申請和一名會說英語、介於20至25歲的戰士結婚，且如願在10天後和一名皈依伊斯蘭教的27歲荷蘭男子結婚，兩人育有一兒一女，但2個孩子都因為疾病夭折。貝居姆表示，她已經不是當年那個傻女孩，她明白英國社會可能不會歡迎她，但為了孩子的未來，她什麼都願意做，因此希望英國政府能伸出援手，讓她返回英國。

《BBC》報導，根據國際法，如果貝居姆不具有雙重國籍，英國便無權阻擋她返國。但國土大臣賈維德（Sajid Javid）已投書《周日泰晤士報》警告，對於那些遠赴加入IS的英國人，他會毫不猶豫地阻止他們返國，並稱這是政府正面臨的「嚴峻挑戰」。

英國少女沙米瑪·貝居姆（Shamima Begum），2015年逃家遠赴敘利亞，...
英國少女沙米瑪·貝居姆（Shamima Begum），2015年逃家遠赴敘利亞，與伊斯蘭國外籍戰士結婚，生下一男一女卻都病死。如今伊斯蘭國敗亡在即，年僅19歲的她在難民營又產下一子，希望英國政府能接納她返國，並盼大眾同情她的遭遇。但英國國土大臣已表明，會「毫不猶豫地阻止」。路透社
分享

伊斯蘭國IS英國
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

安倍推薦川普角逐諾貝爾獎竟被爆：應美方要求

2019-02-18 14:26

IS最後一役！逾千名IS戰士帶了62億巨款逃入伊拉克

2019-02-18 11:25

聯合國想協助北韓重新開放領空 美擋下要當談判籌碼

2019-02-18 11:09

喀什米爾戰雲！莫迪下令報復，印度軍將進攻巴基斯坦？

2019-02-18 14:37

巴塞隆納20萬人上街 聲援「加獨」領袖

2019-02-18 14:08

馬克宏支持度 連2個月上揚

2019-02-18 14:07

連鬧14周！法國黃背心 砸車圍攻逼哭警

2019-02-18 14:06

澳國會遭國家級駭客入侵 總理：無干預選舉證據

2019-02-18 13:01

推薦和平獎頒川普？安倍未證實也不否認

2019-02-18 12:35

19歲聖戰新娘想歸國 英政壇意見分歧

2019-02-18 11:44

川普促歐洲領回被俘IS戰士 法比德回應要解決

2019-02-18 11:35

安倍又被排除在外！日憂心川金二會成為日本的「惡夢」

2019-02-18 11:32

川普不希望北韓核試論 韓媒憂非核化立場動搖

2019-02-18 10:41

川普若5月底訪日 將成為新日皇接見的首位國賓

2019-02-18 08:20

名家瞭望／容克爾：歐洲大團結 向國族主義宣戰

2019-02-18 00:43

梅克爾罕見握拳砲打川普 贏得滿堂彩

2019-02-18 00:20

安倍提名川普爭和平獎…美要求的

2019-02-18 00:04

IS瀕亡 川普要歐洲善後

2019-02-18 00:04

梅克爾籲裁軍 陸拒絕 美俄不理

2019-02-18 00:04

歐洲討厭川普 懷念昔日美國

2019-02-18 00:04

梅伊脫歐案屢遭挫敗 將與歐盟各國領袖逐一會談

2019-02-17 22:08

克什米爾恐攻死傷嚴重 印巴和解正式破局

2019-02-17 22:04

巴塞隆納20萬人上街 聲援加泰分離運動領袖

2019-02-17 21:53

攻占IS最後據點 法俄總統討論優先課題

2019-02-17 21:28

聖彼得堡大學建築部分倒塌 無人傷亡

2019-02-17 21:19

影／蠍子亂竄、衝出跑道 獅航一連兩起事件好嚇人

2019-02-17 19:02

連鬧14周！法財長：黃背心損經濟 將提案救受害企業

2019-02-17 17:46

前樞機主教遭免除神職／正義，姍姍來遲！療傷，漫漫長路

2019-02-17 17:36

前樞機主教遭免除神職／姑息？教廷25年前就知情

2019-02-17 17:31

前樞機主教遭免除神職／嚴懲？無法為受害者討回公道

2019-02-17 17:29

「僅用於自我防衛」 中國拒加入中程導彈條約

2019-02-17 16:38

菲總統現身銅鑼灣「為妻慶生」 5個月2度祕訪港

2019-02-17 16:35

日外相力挺川金會：若美不當世界警察 各國要分擔

2019-02-17 16:13

68人角逐泰總理 塔信陣營「入閘」

2019-02-17 16:11

IS困守最後據點 拿「平民肉盾」強撐

2019-02-17 16:00

大選前5小時 奈及利亞突喊卡

2019-02-17 15:54

彭博：美中離婚搶小孩 爭歐洲「監護權」

2019-02-17 13:17

金正恩25日抵越南 川金二會前先晤阮富仲

2019-02-17 12:22

梅克爾呼籲大陸加入裁軍以挽救INF 北京當場回絕

2019-02-17 11:53
看更多

熱門文章

讓專業的來！粗心父將幼女反鎖車內 5囚犯神救援

2019-02-18 11:52

梅克爾罕見握拳砲打川普 贏得滿堂彩

2019-02-18 00:20

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-02-18 06:47

美國被盟國賞一巴掌 英官方認定5G用華為風險可管控

2019-02-18 08:06

川普對徵關稅得意洋洋 稱中國送大錢給美國

2019-02-17 23:04

川普宣布緊急狀態 加州檢察長：很快就提告

2019-02-18 04:03

IS最後一役！逾千名IS戰士帶了62億巨款逃入伊拉克

2019-02-18 11:25

年輕夫妻決定不生 婆婆為「拯救家庭」偷將保險套戳洞

2019-02-18 12:35

美緊急狀態若被訴 專家：川普會贏

2019-02-17 18:05

影／ZARA PO華裔麻豆雀斑照 陸網友轟辱華

2019-02-17 18:57

貿戰休兵快到期！進口潮塞爆美國這地方 供應鏈也大亂

2019-02-17 23:27

Apple IIe電腦30年後還能用！娃：那是什麼？

2019-02-18 09:30

英國岩洞裡 發現大量「女巫記號」

2019-02-17 23:16

川普得意加徵關稅 吹噓「陸送美國意外財」

2019-02-18 00:40

終於聽到想聽的！拜登批川普沒有美國魂 歐洲熱烈鼓掌

2019-02-17 23:03

幼稚園就化妝！南韓美妝品瞄準小蘿莉 還行銷海外…

2019-02-18 11:00

影／蠍子亂竄、衝出跑道 獅航一連兩起事件好嚇人

2019-02-17 19:02

川習大變身

2019-02-18 00:40

克什米爾恐攻死傷嚴重 印巴和解正式破局

2019-02-17 22:04

梅克爾談貿易 砲轟美國

2019-02-18 00:12

歐洲討厭川普 懷念昔日美國

2019-02-18 00:04

剛到矽谷工作就被砸 兩天來3組小偷

2019-02-17 16:15

美傳「三套關稅劇本」 汽車業剉咧等

2019-02-18 00:40

川普宣布緊急狀態 共和黨也鬧分裂「這是錯的！」

2019-02-17 15:51

名家瞭望／容克爾：歐洲大團結 向國族主義宣戰

2019-02-18 00:43

IS困守最後據點 拿「平民肉盾」強撐

2019-02-17 16:00

川普說錯這句話 立成攻擊箭靶 「根本不用緊急狀態」

2019-02-17 15:46

IS瀕亡 川普要歐洲善後

2019-02-18 00:04

白宮國會惡鬥 上演新戲碼

2019-02-18 00:13

「僅用於自我防衛」 中國拒加入中程導彈條約

2019-02-17 16:38

美航訂票納多元性別 學者：機票為何要有性別？

2019-02-17 20:39

攜手變對手…蘋果跟臉書鬧翻

2019-02-17 23:03

安倍提名川普爭和平獎…美要求的

2019-02-18 00:04

標普500面臨「三尊頭」壓力

2019-02-18 00:12

保母有問題？美國務院發言人 退出美駐聯大使提名

2019-02-18 00:04

北京瞭望／貿易談判 三個去向兩手準備

2019-02-17 23:21

越中戰爭40年 越南學者列出越方錯誤

2019-02-18 13:23

梅伊脫歐案屢遭挫敗 將與歐盟各國領袖逐一會談

2019-02-17 22:08

三分之一美國人為富豪 64%屬中產階級

2019-02-17 15:07

前樞機主教遭免除神職／正義，姍姍來遲！療傷，漫漫長路

2019-02-17 17:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top