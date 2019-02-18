影／英少女嫁IS聖戰士「不後悔」 現產子盼返國
英國少女沙米瑪·貝居姆（Shamima Begum），2015年與兩位女同學一同逃家，遠赴敘利亞加入恐怖組織「伊斯蘭國」（Islamic State，簡稱IS），並與聖戰士結婚，生下一男一女卻都病死。如今伊斯蘭國敗亡在即，年僅19歲的她在難民營又產下一子，希望英國政府能接納她返國；貝居姆接受英媒訪問時表示，當年逃家是個錯誤，但不後悔，她希望大眾同情她的遭遇，並坦承重新回歸西方生活會十分困難。
貝居姆與同樣就讀倫敦東部的貝斯納爾格林中學（Bethnal Green Academy）的阿米拉·阿巴斯（Amira Abase）和16歲的卡迪扎·蘇丹娜（Kadiza Sultana），在社群網路上受極端主義者的號召，於2015年2月結伴逃家，經由土耳其進入敘利亞加入IS，消息震驚全球。
如今隨著IS節節敗退，貝居姆在約兩週前從IS位在敘利亞東部的最後據點巴固茲村（Baghuz）逃離到敘利亞北部的一處難民營，並在此產下一子。當時和她一起投奔IS的另外兩名少女，蘇丹娜死於一場空襲，阿巴斯目前仍下落不明。
貝居姆17日接受英國《Sky News》訪問時表示，加入伊斯蘭國是個錯誤但她並不後悔，因為這改變了她的人生，令她更加堅強，而且在IS大本營拉卡（Raqqa）失守前，生活一切正常，就像IS的宣傳影片一樣。
被問到當初是否知道IS會斬首俘虜的暴行，貝格姆表示她當時覺得沒問題，畢竟這是伊斯蘭律法所允許，而且他們是伊斯蘭的敵人。
貝居姆在抵達敘利亞後，就申請和一名會說英語、介於20至25歲的戰士結婚，且如願在10天後和一名皈依伊斯蘭教的27歲荷蘭男子結婚，兩人育有一兒一女，但2個孩子都因為疾病夭折。貝居姆表示，她已經不是當年那個傻女孩，她明白英國社會可能不會歡迎她，但為了孩子的未來，她什麼都願意做，因此希望英國政府能伸出援手，讓她返回英國。
《BBC》報導，根據國際法，如果貝居姆不具有雙重國籍，英國便無權阻擋她返國。但國土大臣賈維德（Sajid Javid）已投書《周日泰晤士報》警告，對於那些遠赴加入IS的英國人，他會毫不猶豫地阻止他們返國，並稱這是政府正面臨的「嚴峻挑戰」。
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