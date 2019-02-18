親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

桃市府秘書耍官威罵保全 鄭文燦：行為錯誤得負起責任

安倍推薦川普角逐諾貝爾獎竟被爆：應美方要求

2019-02-18 14:26世界日報 編譯陳韋廷╱綜合17日電

美國總統川普(左)與日本首相安倍晉三(右)。 路透社
美國總統川普(左)與日本首相安倍晉三(右)。 路透社
分享

川普總統日前表示，日本首相安倍晉三推薦他角逐諾貝爾和平獎，以表彰他在北韓無核化問題上所做貢獻。但日媒17日報導，安倍其實是應美方要求，才寫信給諾貝爾委員會推薦川普。

朝日新聞報導，日本政府消息人士表示，川普去年6月和北韓領導人金正恩在新加坡舉行首次川金會後，美國政府「非正式的」要求日本提名川普角逐諾貝爾和平獎。

川普15日在白宮玫瑰花園記者會上說，安倍將寫給挪威諾貝爾委員會一份長達五頁的信函複本給了他，並說「我謹代表日本提名你」。諾貝爾和平獎提名截止日期為每年2月，各國大學教授、國會議員及諾貝爾獎得主均有資格推薦。

至於獲安倍提名的原因，川普說：「本來有（北韓）火箭和飛彈飛越日本上空，他們的警報頻頻響起。這事你是知道的。如今他們突然覺得很好，覺得很安全。這是我辦到的。」

日本外務省說，他們知道川普的這項談話，但對於兩國領袖的互動，不便發表評論。

對於川普的說法，不少美國媒體表示難以置信。華盛頓郵報網站以「安倍真的推薦了嗎？是南韓總統文在寅推薦的吧？」為題報導，也指出有人猜測可能是川普把安倍和文在寅講錯了。

南韓媒體16日也報導川普有關安倍提名他的言論，許多報導並推測向委員會推薦川普的肯定是文在寅，而非安倍，因為在去年4月兩韓峰會結束後，青瓦台稱曾獲諾貝爾和平獎的已故總統金大中遺孀發出電報祝賀文在寅，並稱文在寅在北韓外交上的努力應獲頒諾貝爾和平獎，但當時文在寅則表示川普才應獲得此獎。

川普諾貝爾獎安倍晉三
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

IS最後一役！逾千名IS戰士帶了62億巨款逃入伊拉克

2019-02-18 11:25

聯合國想協助北韓重新開放領空 美擋下要當談判籌碼

2019-02-18 11:09

喀什米爾戰雲！莫迪下令報復，印度軍將進攻巴基斯坦？

2019-02-18 14:37

影／英少女嫁IS聖戰士「不後悔」 現產子盼返國

2019-02-18 14:02

巴塞隆納20萬人上街 聲援「加獨」領袖

2019-02-18 14:08

馬克宏支持度 連2個月上揚

2019-02-18 14:07

連鬧14周！法國黃背心 砸車圍攻逼哭警

2019-02-18 14:06

澳國會遭國家級駭客入侵 總理：無干預選舉證據

2019-02-18 13:01

推薦和平獎頒川普？安倍未證實也不否認

2019-02-18 12:35

19歲聖戰新娘想歸國 英政壇意見分歧

2019-02-18 11:44

川普促歐洲領回被俘IS戰士 法比德回應要解決

2019-02-18 11:35

安倍又被排除在外！日憂心川金二會成為日本的「惡夢」

2019-02-18 11:32

川普不希望北韓核試論 韓媒憂非核化立場動搖

2019-02-18 10:41

川普若5月底訪日 將成為新日皇接見的首位國賓

2019-02-18 08:20

名家瞭望／容克爾：歐洲大團結 向國族主義宣戰

2019-02-18 00:43

梅克爾罕見握拳砲打川普 贏得滿堂彩

2019-02-18 00:20

安倍提名川普爭和平獎…美要求的

2019-02-18 00:04

IS瀕亡 川普要歐洲善後

2019-02-18 00:04

梅克爾籲裁軍 陸拒絕 美俄不理

2019-02-18 00:04

歐洲討厭川普 懷念昔日美國

2019-02-18 00:04

梅伊脫歐案屢遭挫敗 將與歐盟各國領袖逐一會談

2019-02-17 22:08

克什米爾恐攻死傷嚴重 印巴和解正式破局

2019-02-17 22:04

巴塞隆納20萬人上街 聲援加泰分離運動領袖

2019-02-17 21:53

攻占IS最後據點 法俄總統討論優先課題

2019-02-17 21:28

聖彼得堡大學建築部分倒塌 無人傷亡

2019-02-17 21:19

影／蠍子亂竄、衝出跑道 獅航一連兩起事件好嚇人

2019-02-17 19:02

連鬧14周！法財長：黃背心損經濟 將提案救受害企業

2019-02-17 17:46

前樞機主教遭免除神職／正義，姍姍來遲！療傷，漫漫長路

2019-02-17 17:36

前樞機主教遭免除神職／姑息？教廷25年前就知情

2019-02-17 17:31

前樞機主教遭免除神職／嚴懲？無法為受害者討回公道

2019-02-17 17:29

「僅用於自我防衛」 中國拒加入中程導彈條約

2019-02-17 16:38

菲總統現身銅鑼灣「為妻慶生」 5個月2度祕訪港

2019-02-17 16:35

日外相力挺川金會：若美不當世界警察 各國要分擔

2019-02-17 16:13

68人角逐泰總理 塔信陣營「入閘」

2019-02-17 16:11

IS困守最後據點 拿「平民肉盾」強撐

2019-02-17 16:00

大選前5小時 奈及利亞突喊卡

2019-02-17 15:54

彭博：美中離婚搶小孩 爭歐洲「監護權」

2019-02-17 13:17

金正恩25日抵越南 川金二會前先晤阮富仲

2019-02-17 12:22

梅克爾呼籲大陸加入裁軍以挽救INF 北京當場回絕

2019-02-17 11:53
看更多

熱門文章

讓專業的來！粗心父將幼女反鎖車內 5囚犯神救援

2019-02-18 11:52

梅克爾罕見握拳砲打川普 贏得滿堂彩

2019-02-18 00:20

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-02-18 06:47

美國被盟國賞一巴掌 英官方認定5G用華為風險可管控

2019-02-18 08:06

川普對徵關稅得意洋洋 稱中國送大錢給美國

2019-02-17 23:04

川普宣布緊急狀態 加州檢察長：很快就提告

2019-02-18 04:03

IS最後一役！逾千名IS戰士帶了62億巨款逃入伊拉克

2019-02-18 11:25

年輕夫妻決定不生 婆婆為「拯救家庭」偷將保險套戳洞

2019-02-18 12:35

美緊急狀態若被訴 專家：川普會贏

2019-02-17 18:05

影／ZARA PO華裔麻豆雀斑照 陸網友轟辱華

2019-02-17 18:57

貿戰休兵快到期！進口潮塞爆美國這地方 供應鏈也大亂

2019-02-17 23:27

Apple IIe電腦30年後還能用！娃：那是什麼？

2019-02-18 09:30

英國岩洞裡 發現大量「女巫記號」

2019-02-17 23:16

川普得意加徵關稅 吹噓「陸送美國意外財」

2019-02-18 00:40

終於聽到想聽的！拜登批川普沒有美國魂 歐洲熱烈鼓掌

2019-02-17 23:03

幼稚園就化妝！南韓美妝品瞄準小蘿莉 還行銷海外…

2019-02-18 11:00

影／蠍子亂竄、衝出跑道 獅航一連兩起事件好嚇人

2019-02-17 19:02

川習大變身

2019-02-18 00:40

克什米爾恐攻死傷嚴重 印巴和解正式破局

2019-02-17 22:04

梅克爾談貿易 砲轟美國

2019-02-18 00:12

歐洲討厭川普 懷念昔日美國

2019-02-18 00:04

剛到矽谷工作就被砸 兩天來3組小偷

2019-02-17 16:15

美傳「三套關稅劇本」 汽車業剉咧等

2019-02-18 00:40

川普宣布緊急狀態 共和黨也鬧分裂「這是錯的！」

2019-02-17 15:51

名家瞭望／容克爾：歐洲大團結 向國族主義宣戰

2019-02-18 00:43

IS困守最後據點 拿「平民肉盾」強撐

2019-02-17 16:00

川普說錯這句話 立成攻擊箭靶 「根本不用緊急狀態」

2019-02-17 15:46

IS瀕亡 川普要歐洲善後

2019-02-18 00:04

白宮國會惡鬥 上演新戲碼

2019-02-18 00:13

「僅用於自我防衛」 中國拒加入中程導彈條約

2019-02-17 16:38

美航訂票納多元性別 學者：機票為何要有性別？

2019-02-17 20:39

攜手變對手…蘋果跟臉書鬧翻

2019-02-17 23:03

安倍提名川普爭和平獎…美要求的

2019-02-18 00:04

標普500面臨「三尊頭」壓力

2019-02-18 00:12

保母有問題？美國務院發言人 退出美駐聯大使提名

2019-02-18 00:04

北京瞭望／貿易談判 三個去向兩手準備

2019-02-17 23:21

越中戰爭40年 越南學者列出越方錯誤

2019-02-18 13:23

梅伊脫歐案屢遭挫敗 將與歐盟各國領袖逐一會談

2019-02-17 22:08

三分之一美國人為富豪 64%屬中產階級

2019-02-17 15:07

前樞機主教遭免除神職／正義，姍姍來遲！療傷，漫漫長路

2019-02-17 17:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top