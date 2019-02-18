安倍推薦川普角逐諾貝爾獎竟被爆：應美方要求

2019-02-18 14:26 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韋廷 ╱綜合17日電



美國總統川普(左)與日本首相安倍晉三(右)。 路透社 分享 facebook

川普總統日前表示，日本首相安倍晉三推薦他角逐諾貝爾和平獎，以表彰他在北韓無核化問題上所做貢獻。但日媒17日報導，安倍其實是應美方要求，才寫信給諾貝爾委員會推薦川普。

朝日新聞報導，日本政府消息人士表示，川普去年6月和北韓領導人金正恩在新加坡舉行首次川金會後，美國政府「非正式的」要求日本提名川普角逐諾貝爾和平獎。

川普15日在白宮玫瑰花園記者會上說，安倍將寫給挪威諾貝爾委員會一份長達五頁的信函複本給了他，並說「我謹代表日本提名你」。諾貝爾和平獎提名截止日期為每年2月，各國大學教授、國會議員及諾貝爾獎得主均有資格推薦。

至於獲安倍提名的原因，川普說：「本來有（北韓）火箭和飛彈飛越日本上空，他們的警報頻頻響起。這事你是知道的。如今他們突然覺得很好，覺得很安全。這是我辦到的。」

日本外務省說，他們知道川普的這項談話，但對於兩國領袖的互動，不便發表評論。

對於川普的說法，不少美國媒體表示難以置信。華盛頓郵報網站以「安倍真的推薦了嗎？是南韓總統文在寅推薦的吧？」為題報導，也指出有人猜測可能是川普把安倍和文在寅講錯了。

南韓媒體16日也報導川普有關安倍提名他的言論，許多報導並推測向委員會推薦川普的肯定是文在寅，而非安倍，因為在去年4月兩韓峰會結束後，青瓦台稱曾獲諾貝爾和平獎的已故總統金大中遺孀發出電報祝賀文在寅，並稱文在寅在北韓外交上的努力應獲頒諾貝爾和平獎，但當時文在寅則表示川普才應獲得此獎。