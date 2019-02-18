連鬧14周！法國黃背心 砸車圍攻逼哭警

2019-02-18 14:06 世界日報 編譯中心／綜合17日電



法國「黃背心」運動連續14個周末抗議。 路透社 分享 facebook

法國「黃背心」運動連續14個周末抗議，動員人數持續減少，但各地仍頻傳暴力。在里昂，抗議群眾用棍棒、石塊圍攻一輛警車，敲裂後車窗，把開車女警逼哭。

費加洛報（Le Figaro）線上民意調查顯示，12萬名讀者中，有7成認為「黃背心」該適可而止了。「黃背心」16日第14個周末上街，內政部統計，全國共4萬1500人參與，比上周的5萬1400人少，其中巴黎示威者由上周的5000人減為4000人。根據法國政府估計，全國「黃背心」抗議人數，已由11月高峰的30餘萬人降至4萬1500人。

如同前幾個周末，各地都有零星衝突發生。里昂共和國保安隊（CRS）一輛警用貨車因塞車而停滯在公路上，遊行經過的抗議群眾見狀，開始拿石塊猛砸，還有人持棍棒大力敲打車身，開車的女警打開警笛，試圖從兩行車流中間突圍，但暴力分子沿路跟隨，有人甚至企圖跳上引擎蓋，女警中途開始哭泣，旁邊的警察邊安撫她，邊引導她往前開。

警察工會之一Alternative Police-CFDT把這段影片上傳到推特（Twitter）後，不到18小時就有64萬次點閱；工會表示：「挑釁的是誰？暴力來自於誰？你們（暴力份子）真可恥！支持警察！」

許多動手攻擊的「黃背心」用頭巾或全罩式頭盔遮住臉部，屬違規行為。歐洲第一電台（Europe 1）報導，里昂檢方已展開調查。

「黃背心」運動自去年11月中旬展開，至今連續14個周末上街抗議，起因是反對政府調漲燃油稅，但在政府取消調漲後，群眾持續上街，要求更多直接民主及賦稅公平，是總統馬克宏（Emmanuel Macron）執政一年多來面對的最廣泛社會運動。

多數遊行民眾和平表達意見，但每次街頭抗議都有暴力分子混入，他們砸毀商家和銀行櫥窗、燒車、攻擊警察、投擲自製汽油彈、破壞垃圾桶及公車亭等公物，已影響一般人民生活，更波及零售業及觀光餐飲業。