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推薦和平獎頒川普？安倍未證實也不否認

2019-02-18 12:35聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本首相安倍晉三。美聯社
日本首相安倍晉三。美聯社
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美國總統川普自己爆料日本首相安倍晉三推薦他角逐諾貝爾和平獎，因為他努力與北韓開啟對話。安倍晉三今天上午在國會答詢時僅表示，諾貝爾委員會在過去50年間從未揭露過推薦者與被推薦者的關係，依此方針他不便做出評論，未證實也不否認。另一方面，南韓總統府也公開肯定川普有充分資格獲得諾貝爾和平獎。

安倍今早在國會答詢時讚揚川普面對解決北韓的核武與彈道飛彈問題，應對果斷，去年更舉行了歷史性的美朝峰會。川普在會談中，將日方對北韓綁架日人問題的態度，直接轉達給北韓朝鮮勞動黨委員長金正恩，在那之後，白宮也積極的協助解決日朝的綁架問題。他對於川普的領導力給予高度評價。

另一方面，安倍不肯證實自己是否推薦了川普。他表示，諾貝爾委員會在過去50年間從未揭露過推薦者與被推薦者的關係，在此一方針的基礎上，他不便做出評論。對國民民主黨黨主席玉木雄一郎再度追問推薦一事不是事實嗎？安倍表示，「我沒有這麼說（不是事實）」。

韓聯社也報導，南韓青瓦台報導官金宜謙上午在例行記者會中被問到此事時表示，總統文在寅肯定川普有獲頒諾貝爾和平獎的資格。但他也表示，文在寅並未直接推薦川普。對今後是否有意推薦？金宜謙表示，推薦期限已經過了，今後也沒有類似的計畫。

金宜謙轉達，文在寅強調川普透過美朝峰會，對促進朝鮮半島的和平有著卓越貢獻，朝鮮半島能有了新氣象，川普的領導力與決斷力發揮了關鍵作用。

另一方面，日本「朝日新聞」報導指出，關係人士透露提名是川普向安倍要來的。去年6月首次美朝峰會過後，美方就向日方傳達希望得到推薦之意。

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