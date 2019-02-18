安倍又被排除在外！日憂心川金二會成為日本的「惡夢」

2019-02-18 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



彭博資訊報導，美國總統川普預定本月27-28日與北韓領導人金正恩在越南河內進行第二次高峰會，但美國最親密的盟邦日本卻對此憂心忡忡，擔心這場峰會將成為日本的「惡夢」。

日本首相安倍晉三發現，這次「川金會」就像上次一樣，他又被排除在外，會前只能在門外窺視。這場峰會有可能促成一個較不危險的北韓，但也可能達成一項軟弱的協議，讓日本暴露在北韓的核武威脅下，且對日本與北韓降低敵意沒有幫助。

十多年前曾代表日本出席「六方會談」的藪中三十二表示，日本擔心美國與北韓達成「一項草率、帶有欺騙成分的協議，導致川普政府對北韓採取軟弱立場」，在北韓裁減核武沒有實質進展的情況下，解除對北韓的經濟制裁，這將是日本的「惡夢」。

儘管美日都要求北韓放棄核武，但兩國追求的利益不同。對日本而言，有立即威脅的是北韓的中程和短程飛彈，而不是威脅美國本土的洲際彈道飛彈。

不僅如此，川普在第一次「川金會」時片面決定接受金正恩的要求，暫停美國與南韓的聯合軍演，這讓日本憂心，在二次「川金會」後，美國會進一步從南韓撤軍。目前駐在南韓的2萬8500名美軍，是日本對北韓，以及崛起的中國的重要安全屏障。

曾任外交官的日本自民黨參議員松川琉依表示：「我們希望美軍留在南韓愈久愈好，日本必須不斷提醒美國，在美國與北韓的協議中，日本的需求是什麼。」

安倍努力與川普建立私人情誼，甚至推薦川普角逐諾貝爾和平獎，但似乎起不了太大作用。川普指責日本在分攤駐日美軍軍費方面還不夠，並以國家安全為由，對日本進口鋼鋁課徵關稅。

安倍與川普自去年11月30日以來就沒有會面或通電話。反觀在去年六月「川金會」之前的三個月期間，安倍與川普會面兩次並通過五次電話。