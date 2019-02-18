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聯合國想協助北韓重新開放領空 美擋下要當談判籌碼

2019-02-18 11:09聯合報 記者季晶晶╱即時報導

路透報導，三位消息人士透露，北韓有意對外國航空公司重新開放部分領空，聯合國機構願協助以促進民用航空的發展，但被美國擋下，可能以此做為談判籌碼。

根據消息人士之一，這是美國談判策略的一環，要在總統川普2月底於越南和北韓領導人金正恩召開峰會之前，維持對北韓的制裁力道。

華府正尋求平壤當局在川金二會上做出放棄核武和飛彈計畫的具體承諾。

有192個成員國的聯合國國際民航組織（ICAO）已經和平壤合作，要開放一條通過北韓和南韓領空的新航線。

由於北韓有不經宣布即試射飛彈的風險，全球各大航空公司目前都繞過北韓，不走該路線。

假使北韓領空安全無虞，國際航空業者的部分亞洲、歐洲和北美航線將可節省燃料和時間，北韓也可以重振其商用航空產業。

現金緊絀的北韓有人口逾2500萬人，但經濟因為一連串制裁措施備受衝擊。

根據兩名消息人士，總部設在加拿大蒙特婁的ICAO本來準備好協助北韓航空體系，將主導其軍事和民航官員之間的培訓課程，北韓也要求取得航圖。

第三名消息人士說，美國出面攔阻ICAO協助北韓，因為華府想要「匯集所有影響力和誘因」，直到平壤在去核問題上有實質進展。

ICAO不能對各國政府實施具約束性的規定，只能透過成員國表決通過的安全和維安標準，發揮影響力。

一名美國國務院官員被問到此事時表示，不能公開討論外交對話細節。ICAO發言人則未給予評論。

美國在2017年為對平壤實施新的制裁，向聯合國安理會提議，凍結北韓國有事業高麗航空的資產，高麗航空飛中國大陸和俄羅斯的少數幾個城市，該措施在15個成員國協商時取消。

根據獨立研究業者亞太航空中心的報告，高麗航空和中國航空等航空公司在北韓市場提供的座位每年不到20萬個。相較之下，南韓市場每年有逾1300萬個座位，僅管南韓人口僅比北韓多一倍。

北韓取消航空限制的最大受益者會是南韓的航空公司，包括大韓航空和韓亞航空。

北韓有意對外國航空公司重開部分領空，聯合國也想協助，但被美國擋下，可能做為談判籌...
北韓有意對外國航空公司重開部分領空，聯合國也想協助，但被美國擋下，可能做為談判籌碼。北韓若取消航空限制，最大受益者會是南韓航空業者。圖為一架南韓客機。 歐新社
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