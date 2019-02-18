川普若5月底訪日 將成為新日皇接見的首位國賓

2019-02-18 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



美日兩國正針對美國總統川普5月26至28日訪問日本進行磋商，川普可望成為5月1日甫即位的新日皇接見的首位國賓。川普除將與日本首相安倍再來場小白球友誼賽，也計畫觀賞日本國粹－相撲。

今日出刊的「產經新聞」頭版頭條報導，川普5月訪日行程已得到多名美日關係相關人士證實。川普去年11月30日在阿根廷與安倍會談時，曾提到他期待再次訪問日本、拜會日皇，自此之後美日雙方外交單位便著手為川普訪日做準備。

報導指出，川普將以國賓身分訪日，會成為皇太子德仁繼承皇位之後接見的首位國賓，由皇室招待宮中晚宴。由於川普6月28、29日還將訪問日本，出席在大阪舉行的20國集團(G20)峰會，相隔一個月兩度訪日十分罕見。

川普即將在2月27、28日與北韓朝鮮勞動黨委員長金正恩舉行第二次的美朝峰會，5月訪日很可能是美朝峰會之後，川普首度與安倍見面，預料兩人將針對北韓問題、全球貿易問題交換意見。此外，美日雙方也在協議安排兩人一起打高爾夫球、或一起觀賞相撲比賽等。