親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

【殺破狼本周星座運勢】天蠍面試運、考試運佳 雙魚工作有額外加給

教授投書／台灣有沒有鬼混？3件事看我們落後了國際什麼

川普若5月底訪日 將成為新日皇接見的首位國賓

2019-02-18 08:20聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

美日兩國正針對美國總統川普5月26至28日訪問日本進行磋商，川普可望成為5月1日甫即位的新日皇接見的首位國賓。川普除將與日本首相安倍再來場小白球友誼賽，也計畫觀賞日本國粹－相撲。

今日出刊的「產經新聞」頭版頭條報導，川普5月訪日行程已得到多名美日關係相關人士證實。川普去年11月30日在阿根廷與安倍會談時，曾提到他期待再次訪問日本、拜會日皇，自此之後美日雙方外交單位便著手為川普訪日做準備。

報導指出，川普將以國賓身分訪日，會成為皇太子德仁繼承皇位之後接見的首位國賓，由皇室招待宮中晚宴。由於川普6月28、29日還將訪問日本，出席在大阪舉行的20國集團(G20)峰會，相隔一個月兩度訪日十分罕見。

川普即將在2月27、28日與北韓朝鮮勞動黨委員長金正恩舉行第二次的美朝峰會，5月訪日很可能是美朝峰會之後，川普首度與安倍見面，預料兩人將針對北韓問題、全球貿易問題交換意見。此外，美日雙方也在協議安排兩人一起打高爾夫球、或一起觀賞相撲比賽等。

安倍與川普趁互訪之機，已經打過3次小白球，共54洞，在球場共度超過12小時，成為兩人打造互信基礎重要一環。日本外務省官員表示，打造極為強固能直接溝通的美日領袖關係。

日媒報導，美日兩國正針對美國總統川普（右）5月26至28日訪問日本進行磋商。路透
日媒報導，美日兩國正針對美國總統川普（右）5月26至28日訪問日本進行磋商。路透
分享

川普北韓
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

梅克爾罕見握拳砲打川普 贏得滿堂彩

2019-02-18 00:20

名家瞭望／容克爾：歐洲大團結 向國族主義宣戰

2019-02-18 00:43

安倍提名川普爭和平獎…美要求的

2019-02-18 00:04

IS瀕亡 川普要歐洲善後

2019-02-18 00:04

梅克爾籲裁軍 陸拒絕 美俄不理

2019-02-18 00:04

歐洲討厭川普 懷念昔日美國

2019-02-18 00:04

梅伊脫歐案屢遭挫敗 將與歐盟各國領袖逐一會談

2019-02-17 22:08

克什米爾恐攻死傷嚴重 印巴和解正式破局

2019-02-17 22:04

巴塞隆納20萬人上街 聲援加泰分離運動領袖

2019-02-17 21:53

攻占IS最後據點 法俄總統討論優先課題

2019-02-17 21:28

聖彼得堡大學建築部分倒塌 無人傷亡

2019-02-17 21:19

影／蠍子亂竄、衝出跑道 獅航一連兩起事件好嚇人

2019-02-17 19:02

連鬧14周！法財長：黃背心損經濟 將提案救受害企業

2019-02-17 17:46

前樞機主教遭免除神職／正義，姍姍來遲！療傷，漫漫長路

2019-02-17 17:36

前樞機主教遭免除神職／姑息？教廷25年前就知情

2019-02-17 17:31

前樞機主教遭免除神職／嚴懲？無法為受害者討回公道

2019-02-17 17:29

「僅用於自我防衛」 中國拒加入中程導彈條約

2019-02-17 16:38

菲總統現身銅鑼灣「為妻慶生」 5個月2度祕訪港

2019-02-17 16:35

日外相力挺川金會：若美不當世界警察 各國要分擔

2019-02-17 16:13

68人角逐泰總理 塔信陣營「入閘」

2019-02-17 16:11

IS困守最後據點 拿「平民肉盾」強撐

2019-02-17 16:00

大選前5小時 奈及利亞突喊卡

2019-02-17 15:54

彭博：美中離婚搶小孩 爭歐洲「監護權」

2019-02-17 13:17

金正恩25日抵越南 川金二會前先晤阮富仲

2019-02-17 12:22

梅克爾呼籲大陸加入裁軍以挽救INF 北京當場回絕

2019-02-17 11:53

終於發洩情緒！梅克爾慷慨激昂批川普 全場起立鼓掌

2019-02-17 11:48

效仿1985年非洲饑荒募款演唱會 布蘭森要為委國募30億

2019-02-17 11:17

機關算盡後 英國脫歐反而陷入僵局

2019-02-14 13:51

法媒：春節日期年年變動 恐影響全球貿易

2019-02-05 21:58

Google母公司Alphabet獲利優於預期 但支出躍增

2019-02-05 19:44

科技海嘯掃全球 日汽車業女力破浪

2019-01-31 11:18

不信任案贏面不大 梅伊若保首相 B計畫備戰

2019-01-16 14:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

終於發洩情緒！梅克爾慷慨激昂批川普 全場起立鼓掌

2019-02-17 11:48

史上最慘食神大賽！ 連年饑荒下 在急凍的房間舉行

2019-02-17 09:00

聖彼得堡大樓倒塌畫面曝光！煙塵滾滾超驚悚

2019-02-17 08:53

梅克爾呼籲大陸加入裁軍以挽救INF 北京當場回絕

2019-02-17 11:53

美中離婚搶小孩？慕尼黑會議交鋒 爭歐洲「監護權」

2019-02-17 10:19

梅克爾罕見握拳砲打川普 贏得滿堂彩

2019-02-18 00:20

川普對徵關稅得意洋洋 稱中國送大錢給美國

2019-02-17 23:04

被質疑資格不符 美國務院發言人退駐聯合國大使提名

2019-02-17 09:25

川普宣布緊急狀態 加州檢察長：很快就提告

2019-02-18 04:03

影／ZARA PO華裔麻豆雀斑照 陸網友轟辱華

2019-02-17 18:57

美緊急狀態若被訴 專家：川普會贏

2019-02-17 18:05

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-02-18 06:47

貿戰休兵快到期！進口潮塞爆美國這地方 供應鏈也大亂

2019-02-17 23:27

終於聽到想聽的！拜登批川普沒有美國魂 歐洲熱烈鼓掌

2019-02-17 23:03

影／蠍子亂竄、衝出跑道 獅航一連兩起事件好嚇人

2019-02-17 19:02

英國岩洞裡 發現大量「女巫記號」

2019-02-17 23:16

克什米爾恐攻死傷嚴重 印巴和解正式破局

2019-02-17 22:04

剛到矽谷工作就被砸 兩天來3組小偷

2019-02-17 16:15

川普宣布緊急狀態 共和黨也鬧分裂「這是錯的！」

2019-02-17 15:51

梅克爾談貿易 砲轟美國

2019-02-18 00:12

IS困守最後據點 拿「平民肉盾」強撐

2019-02-17 16:00

一年不血拚！ 她賺到兩桶金

2019-02-17 14:48

川普說錯這句話 立成攻擊箭靶 「根本不用緊急狀態」

2019-02-17 15:46

川普得意加徵關稅 吹噓「陸送美國意外財」

2019-02-18 00:40

「僅用於自我防衛」 中國拒加入中程導彈條約

2019-02-17 16:38

美航訂票納多元性別 學者：機票為何要有性別？

2019-02-17 20:39

楊潔篪：願採合作方式解決中美經貿分歧 達成雙贏

2019-02-17 09:49

金正恩25日抵越南 川金二會前先晤阮富仲

2019-02-17 12:22

美傳「三套關稅劇本」 汽車業剉咧等

2019-02-18 00:40

歐洲討厭川普 懷念昔日美國

2019-02-18 00:04

IS瀕亡 川普要歐洲善後

2019-02-18 00:04

三分之一美國人為富豪 64%屬中產階級

2019-02-17 15:07

名家瞭望／容克爾：歐洲大團結 向國族主義宣戰

2019-02-18 00:43

川習大變身

2019-02-18 00:40

前樞機主教遭免除神職／正義，姍姍來遲！療傷，漫漫長路

2019-02-17 17:36

效仿1985年非洲饑荒募款演唱會 布蘭森要為委國募30億

2019-02-17 11:17

梅伊脫歐案屢遭挫敗 將與歐盟各國領袖逐一會談

2019-02-17 22:08

保母有問題？美國務院發言人 退出美駐聯大使提名

2019-02-18 00:04

白宮國會惡鬥 上演新戲碼

2019-02-18 00:13

連鬧14周！法財長：黃背心損經濟 將提案救受害企業

2019-02-17 17:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top