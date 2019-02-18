今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-02-18 06:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



貿易戰動向仍將是本周關注重點，美中本周在華盛頓繼續舉行貿易協商，美國商務部即將對汽車關稅提出報告，以下今天開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

●美中再談

據大陸媒體報導，中國大陸副總理劉鶴明天再次率團往美國華府，展開第七輪談判。美國總統川普也在佛州海湖莊園，聽取貿易代表團所報告的磋商細節。

美國總統川普上周五表示，美中貿易談判非常順利；若進展順利，他可能延長貿易戰休兵期限，也預期未來某個時間點將會晤大陸國家主席習近平。

●美商務部將對汽車關稅提出報告

美國商務部預定最快於台北時間今天上午向川普呈交有關進口汽車是否威脅國安的調查結果報告，據傳將建議三套關稅選項，在美歐汽車生產或銷售銳減之際，加重全球汽車業面臨的逆風。業界擔心，在美歐加徵關稅後，勢必對汽車產業形成重大衝擊，同時也將對整體景氣產生不利影響，恐將步中國大陸市場後塵，台灣汽車零組件產業將很難置身事外。

知情人士透露，美國商務部的結論是汽車進口確實威脅到國安。德國經濟周刊報導，商務部將建議三個選項，第一是比照鋼鐵國安關稅，對進口車全面加徵25%關稅；第二是比照歐盟，對進口車全面徵收10%關稅，第三是對電動車與相關零件課稅。相較下，美國目前對多數進口車課徵的關稅稅率為2.5%。

●美股連八周收紅

美中貿易談判可望達成協議，激勵美國股市周五大漲，道瓊工業指數和那斯達克指數連續八周收紅，標普500站上200日平均線，那斯達克再掀新一波多頭行情。亞洲股市今天早上開盤也可望上漲。

道瓊指數周五勁揚443點，漲幅1.7%，收在25,883點，八周連漲下來，漲幅超過18%。標普500指數和那斯達克分別上漲1.1%和0.6%。總結一周，道瓊工業指數漲3.1%，標普500指數和那斯達克各漲2.5%和2.4%。那斯達克指數相較耶誕夜的低點，已經上揚20%，開展新一波的牛市行情。

展望下周，美中將在華盛頓繼續貿易協商，雙方均表示目前談判有進展，可望解決貿易紛爭。美國銀行策略師認為，一旦真正具意義的協議談成，標普500指數有望攀升10%，把指數推高到3,020點。

美股周一逢總統紀念日將休市一日。

●梅克爾大分倍砲轟美國

德國總理梅克爾在慕尼黑安全會議上大談全球貿易與合作，她當著美國副總統潘斯的面表示，美國政府指控歐洲車對美國國安造成威脅的說法「令人吃驚」。梅克爾說，BMW最大的製造廠位於美國南卡羅萊納州，而不是位於總部所在地的德國巴伐利亞。

●Fed縮表動向市場緊盯

Fed將在台北時間本周四清晨發布1月決策會議的會議紀錄，可能透露Fed態度為何轉鴿；聖路易斯聯邦準備銀行總裁博拉德、費城聯邦準備銀行總裁哈克及Fed理事夸利斯等官員22日也將發表談話。

對投資人而言，最關鍵的訊息莫過於縮表最終結束日期、資產負債表的最終規模與資產組合，這些決定將牽動債市，甚至房貸。