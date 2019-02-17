影／蠍子亂竄、衝出跑道 獅航一連兩起事件好嚇人

2019-02-17 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



印尼廉航獅子航空意外事件連連，14日先是驚傳機上出現蠍子亂爬，險些咬傷乘客，16日又傳客機與中降落衝出跑道，嚇壞不少乘客，所幸沒有人受傷。

14日晚間，印尼獅子航空一架波音737-800NG客機從印尼廖內省飛抵萬丹，落地後乘客開始起身，要從上方置物箱拿行李時，一隻蠍子「橫空出世」，在置物箱之間爬行。

乘客卡林當下拿起手機照相錄影，並在事後分享到社群媒體上，引發熱議。卡林在個人Instagram上寫道，「飛機落地時，有旅客從置物箱取出東西，然後蠍子就突然出現。我坐在第19排，旁邊有一對老夫婦，當我們發現頭頂上有蠍子時，就快速逃離座位。」機組員後來前來關切騷動原因，但想找尋蠍子時，牠早已消失無蹤，「現在回想起來我還會打顫，蠍子很可能落在我們頭上或螫咬我們。」

對此，獅航15日表示，公司已經展開調查，但我們根據影片觀察，似乎應該是一隻蜘蛛；指出地勤事後曾仔細檢查整個機艙，但一無所獲，但為了乘客安全，也已經進行適當檢查並移除任何可能的害蟲威脅。

而在16日，一架飛抵蘇巴迪奧國際機場的波音737-800NG客機，在大雨中進行降落時，突然向左打活衝出跑道，機上182名乘客以及7名機組人員，部分必須透過機翼上的逃生門撤離。

驚險過程全被機上乘客給紀錄下來，不少乘客都被意外嚇得魂飛魄散，但還好沒有人受傷，不過這起意外也導致機場跑道關閉。獅航發言人則強調，當時能見度符合降落許可標準。