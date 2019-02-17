前樞機主教遭免除神職／正義，姍姍來遲！療傷，漫漫長路

2019-02-17 17:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合16日電



卡里克解除神職，教友感概為時已晚。 美聯社 分享 facebook

對於麥卡瑞克被解除神職，不少人在感到欣慰的同時，更多人卻視為遲來的正義；他們擔心要將麥卡瑞克繩之以法，將要花更長的時間。

一位在華盛頓西北聖馬太大教堂做彌撒的教友艾倫‧克羅默（Erin Cromer）認為，麥卡瑞克被解除神職之舉姍姍來遲，因為已經掌握了這麼多證據，就不應花這麼長時間；她說，若麥卡瑞克一天不被解職，當死後就會埋葬在聖馬太教堂。

華盛頓三一大學校長派翠西亞‧麥克奎爾（Patricia McGuire）表示，雖然正義已經達成，但教會仍需繼續治療所受的創傷。

她說，如同她這樣擔任領導職務的人，很多都感到失望和反感；她也指出，現在出現信任問題，因為若宗教領袖都有問題，還可以信任誰？

華盛頓教區最近幾個月一直受到遭受了衝擊，除了麥卡瑞克外，2006年當麥卡瑞克退休時接任的紅衣主教烏爾（Donald Wuerl）同樣有自己的醜聞。

賓州的一個大陪審團在一份刑事和民事調查的報告中發現，超過300名神父在該州性侵兒童，其中包括烏爾在匹茲堡任主教期間。華盛頓的天主教徒曾為此抗議，譴責烏爾對涉事神父的不當處理。

此外，雖然烏爾一再否認知道麥卡瑞克性侵年輕人，但華盛頓郵報報導，他根本知道一切，並且在2004年向梵蒂岡報告。

去年10月，在教區居民、天主教學校教師和內部一些神父的抗議下，烏爾提前退休，教會內部人士正在等待任命新大主教；但由於教宗方濟各仍未宣布接任人選，烏爾仍然負責這個教區。

天主教作家溫特斯（Michael Sean Winters）認為，新主教必須開啟教會的新頁，也必須在解決教會如何處理性侵問題上發揮重要作用，解決問題。