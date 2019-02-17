前樞機主教遭免除神職／姑息？教廷25年前就知情

2019-02-17 17:31 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合16日電



休雷克（Robert Ciolek）1980年代在神學院進修希望成為教士時，充滿魅力的新澤西州麥塔城（Metuchen）區主教麥卡瑞克（Theodore McCarrick）誇讚他是閃亮新星，註定會到羅馬進修，並在天主教會晉升高職，使休雷克受寵若驚。

麥卡瑞克開始邀請他一起到外地，而且經常指定休雷克與他同住只有一張床的房間，並在床上對他動手動腳。

當時才20出頭的休雷克不敢反抗，因為他在天主教高中就讀時，曾遭到一個老師性侵害，並把這件事告訴麥卡瑞克。

他本月間接受「紐約時報」訪問，首次公開談論他從在神學院到成為教士，持續幾年遭到麥卡瑞克性侵害的經過。

他說：「我信任他，敬佩他，把祕密都告訴他。我無法想像他除了維護我的利益，會有其他想法。」

麥卡瑞克在教會繼續步步高升，從主持麥塔城小教區，變成紐瓦克大主教，最後成為華府地區大主教和樞機主教。

上個月他突然被取消神職工作，因為紐約大主教區經過調查，斷定他將近50年前曾性侵害一個16歲輔祭童。88歲的麥卡瑞克宣稱他不記得有這種事情。

事實上一些教會人員早就知道麥卡瑞克被控性騷擾和不當愛撫成年人。1994到2008年，美國一些主教、教宗在華府的代表以及教宗本篤16世一再接到麥卡瑞克對成年神學生不軌的報告。

新澤西州教區2005和2007年分別為此出錢與兩名男子私了，其中一人就是休雷克。在此期間麥卡瑞克積極宣揚教會對侵害兒童新制定的零容忍政策。

天主教會深陷教士性侵害兒童醜聞已將近20年，教會為此花費幾十億元應付官司、和解和推行預防計畫。但是，它對成年神學生和年輕教士受到上級性侵害大致置若罔聞。

由於主教控制教士的分派，教會神職文化又講究絕對效忠，神學生和教士特別容易受到上級性侵害。

麥卡瑞克垮台使一些天主教徒認為教會終於準備面對本身反性侵害的「我也是」運動，促使愈來愈多受害人出面投訴他們成年後，如何遭受神職人員性侵害。