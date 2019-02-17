前樞機主教遭免除神職／嚴懲？無法為受害者討回公道

2019-02-17 17:29 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合16日電



解除神職未必能討回公道。 美聯社 分享 facebook

原美國樞機主教麥卡瑞克因性侵害神學生和年輕教士，被教廷解除神職(laicize)；在天主教會這種永久性的懲罰有時被稱為對教士判死刑，甚至比逐出教會(excommunication)還嚴重；但是對受害者和家人來說，卻遠遠不夠。

華盛頓郵報報導，姑且不論解除神職的嚴重性，就連主動要求還俗的教士都會被要求搬到別的地方，而且除非必要，不要談論究竟出了什麼事，以免影響其他天主教徒；他們不能在教區、神學院、天主教學校工作，以前的身分完全被抹煞。

不過，在教會眼裡，任命聖職的標記永遠無法抹煞，因為這種儀式造成某種形而上的無法消除改變。

據信麥卡瑞克是歷來第一個因性行為不當，被剝奪神職的樞機主教。他也是被控這種罪行和逐出教會的六名主教之一。

但是，在教士醜聞層出不窮之時，專家認為許多天主教徒不會認為解除神職有什麼了不起，更不可能為麥卡瑞克的受害者討回公道。

自2000年代初爆發性侵害危機以來，羅馬教廷成立的快速法律程序導致更多教士被解除神職，教會領袖也在辯論把這些人留在教會看管是否較明智，還是教會的使命是寬恕而非譴責。

教會法律師珍妮佛‧哈瑟柏格說，對麥卡瑞克這個美國權勢最大和最受歡迎的教士，逐出神職或許不是什麼了不得的處罰，反倒是他行事不軌的傳聞流傳多年，才出現對他的公開指控，顯示整個制度破碎不堪。

她認為麥卡瑞克不會遭受財務困難或坐牢，他以前的善行和募款名氣反而可能使一些人把他視為烈士，許多人也會繼續把他當教士對待。

麥卡瑞克一直沒有公開發言，因此不知道他對教廷的處分有何感受。不過，認得他的人表示88歲的麥卡瑞克似乎無法完全接受情況。他也可能面對民事告訴。

麥卡瑞克前景如何還不明。有些人表示他有相當積蓄和退休金，過去幾十年曾接受他服務的人也可能向他提供住所或其他協助。一般教士被逐可能一輩子就此毀掉，像他這種高級教士卻不會遭受大部分痛苦。