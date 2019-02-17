「僅用於自我防衛」 中國拒加入中程導彈條約

2019-02-17 16:38 世界日報 中國新聞組／北京17日電



梅克爾稱中程導彈條約須包括中國，北京不以為然。 新華社 分享 facebook

美國日前以俄羅斯違反條約為由，宣布退出《中程導彈條約》，但分析認為，美方主要顧忌未加入條約的中國，日益透過部署射程超過條約限制的導彈而獲得軍事優勢。德國總理梅克爾近日在慕尼黑安全會議上，也呼籲中國加入國際軍備控制談判，但遭中方拒絕。

美國之音報導，梅克爾說：「裁軍是大家都關注的問題。如果有關談判不僅是在美國、歐洲和俄羅斯之間展開，而是也把中國包括在內，我們當然會感到滿意。」

美國上個月宣布退出冷戰以來國際上第一個導彈控制條約《中程導彈條約》。除了指責俄羅斯長期以來不斷違反該條約外，美國退出該條約的另一個原因是，美國擔心沒有加入該條約的中國通過部署射程超過條約限制的導彈而獲得軍事優勢。

英國智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）的一份最新報告說，如果中國也是《中程導彈條約》簽署國的話，中國95%的彈道導彈和巡航導彈都違反了該條約。

德國之聲報導，對於梅克爾提出的建議，北京並不以為然。參加慕尼黑安全會議的中共政治局委員楊潔篪在發言時指出，中國拒絕將中導條約多邊化，也拒絕被納入這樣的約束軍備協議之中。中國的軍事力量僅僅用於自我防衛，不會對任何國家構成威脅。楊潔篪還表示，這份美俄雙邊裁軍協議曾經發揮過積極作用，也希望美國和俄羅斯能夠重新回到協議中去。