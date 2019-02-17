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IS困守最後據點 拿「平民肉盾」強撐

2019-02-17 16:00世界日報 編譯中心／綜合16日電

數以百計IS分子近日紛紛投降。 法新社
數以百計IS分子近日紛紛投降。 法新社
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美國總統川普15日表示，將在「24小時」內宣布伊斯蘭國集團（IS）的哈里發國（caliphat）終結。美國支援的反對派武裝「敘利亞民主力量」（SDF）稱，因該區平民人數多得出乎意料，IS拿數千無辜民眾當「人肉盾牌」進行頑強抵抗，令攻勢有所延緩，預計IS還會繼續強撐數日。

美國總統川普15日在白宮宣布緊急狀態令的同時，指會在24小時內對IS問題有最新宣布，外界相信盟軍當日會發起終極攻勢。但SDF發言人向法新社透露，IS最後據點村莊巴古斯（Baghouz）仍有數千平民在內，他說：「我們沒預期到這數字。」

自去年9月以來，SDF持續從四面八方逼近並攻擊IS分子，一周前起醞釀最後攻勢，現時將IS分子圍困在村內一角約700平方米之地，據報數以百計IS分子近日紛紛投降，估計是困守最後據點人數的一半。SDF則表示，目前巴古斯村內仍有數百名IS成員，很可能躲藏在地道內。

SDF指揮官福拉特（Jiya Furat）說：「數千平民被當作人肉盾牌」、「接下來幾天內，我們會向全球發布好消息，宣告殲滅IS的軍事行動結束」。

IS在2013年攻陷摩蘇爾一鳴驚人，其領袖巴格達迪隨後自封為伊斯蘭世界最高統治者「哈里發」，建立哈里發國，高峰時期在敘利亞中西部和伊拉克東部之間控制多達8.8萬平方公里的土地，領土面積有如一個英國，並統治數百萬人民。IS更透過石油買賣、掠奪及綁架人質所取得的贖金，掌控數十億美元資金。IS崛起隨即引來美俄介入，分別扶植以庫爾德族民兵為主的反對派和政府軍各自反擊，令IS控制地區逐漸縮小。

川普去年12月宣布將自敘利亞撤回所有美軍，讓美國盟友和政府高層大感吃驚。專家憂慮美軍撤出後IS會死灰重燃。美軍官員1月向國防部表明，承認倘若未能維持對IS的壓力，後者「有可能在6至12個月內在敘利亞重新冒起，並在中東幼發拉底河谷重奪有限度領土」。

IS敘利亞美軍伊斯蘭國
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