大選前5小時 奈及利亞突喊卡

2019-02-17 15:54 世界日報 編譯中心／綜合16日電



奈及利亞原定16日進行的總統及國會大選在投票開始5小時前，突宣布延後一周，總統布哈里（Muhammadu Buhari，圖中）出面呼籲民眾冷靜。 歐新社 分享 facebook

奈及利亞原定16日進行的總統及國會大選在投票開始5小時前，突宣布延後一周，法新社報導，兩大政黨隨即譴責這項決定，並指控彼此策畫延後行動，藉此操縱選情。不少選民也感到失望，總統布哈里（Muhammadu Buhari）出面呼籲民眾冷靜。

這次總統候選人人數多達73人，創下紀錄。其中包括76歲的現任總統布哈里（Muhammadu Buhari），但角逐第二任期的他，面臨主要反對派候選人、72歲的前副總統阿布貝卡（Atiku Abubakar）嚴峻挑戰。

路透報導，奈及利亞全國獨立選舉委員會（INEC）主席雅庫布（Mahmood Yakubu）表示，由於後勤出現問題，無法使選舉自由且公平地進行，「因此，選委會將選舉改期到2019年2月23日星期六。」但他並未詳細說明原因。同日也將改選眾議院360席及參議院109席。雅庫布說，州長及州議會選舉則推遲到3月9日。

選委會其他官員和西方國家外交官指出，問題出在選票和選舉結果呈報單無法運送到某些地區，而這些地區的登記選民有8400萬人。

執政黨全體進步大會黨（APC）暨布哈里陣營的發言人柯亞莫（Festus Keyamo）說，這項消息讓人「大失所望」。他除了抨擊選委會準備不周，也呼籲選委會保持中立，「因為有謠言指這次延期是跟(主要反對黨)人民民主黨（PDP）串通策畫而成」。人民民主黨的阿布貝卡則是責怪布哈里政府「慫恿延期」，但他呼籲支持者應保持冷靜。

奈及利亞以前就曾延後大選日期。2015年，選委會在選前一周宣布大選延後6周辦理，主因叛亂團體「博科聖地」（Boko Haram）引發安全疑慮。有人則認為，這6周是為了讓當時的總統強納森（Goodluck Jonathan）挽回頹勢，但強納森當年還是敗給布哈里。

這個非洲人口最多的國家原本預計16日8時於12萬個投票所，對本次破紀錄的73名候選人展開投票。競選期間，奈及利亞發生一連串暴力事件。過去兩周，選委會有數個辦事處疑被人縱火，數以千計的電子智能卡讀卡機及投票卡被毀。