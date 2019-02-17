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效仿1985年非洲饑荒募款演唱會 布蘭森要為委國募30億

2019-02-17 11:17聯合報 記者郭宣含╱即時報導

英國維珍集團創辦人布蘭森公布將為委內瑞拉籌辦音樂會募款。路透
英國維珍集團創辦人布蘭森公布將為委內瑞拉籌辦音樂會募款。路透
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委內瑞拉面臨人道危機，食物、藥品與物資嚴重缺乏、價格飛漲，數百萬人挨餓之餘，紛紛湧到邊界試圖逃離委國。英國維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）公布將為委內瑞拉籌辦音樂會募款，美國軍機也載著委國人道救援物資16日飛抵哥倫比亞邊界。

委內瑞拉多年經濟危機引發政治混亂，進而造成人道災難。委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）1月自行宣布為臨時總統，受到美國、部分歐洲和拉美國家承認，但委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）拒絕下台。

英國富豪布蘭森本周在影片宣布，瓜伊多請他協辦演唱會為委國募款。布蘭森表示，他將於22日在哥倫比亞邊界舉辦慈善演唱會人道募款，目標在兩個月內幕款約一億美元（約台幣31億元）。

布蘭森有意效仿1985年的「拯救生命」（Live Aid）慈善演唱會，當年這場傳奇演唱會由愛爾蘭歌手鮑勃格爾多夫（Bob Geldof）籌辦，在賓州和倫敦同時不間斷演出16小時，吸引皇后樂團、瑪丹娜、U2樂團等藝界大咖共襄盛舉，最後為東非饑荒募得逾1.25億美元（約台幣38.8億元）。

布蘭森在影片指出，馬杜洛不讓人道救援進入委國，他呼籲大家必須盡快打破僵局，許多委國人民處於餓死邊緣。

美國國際開發總署署長葛林（Mark Green）在哥倫比亞庫庫塔（Cucuta）記者會上表示，在瓜伊多請求協助下，目前救援物資已堆放在邁阿密，下周初將送抵靠近委國的古拉索（Curacao）島。

庫庫塔官員表示，更多物資將在未來數小時或數日內送抵哥倫比亞。

不過救援物資能否進入委國仍未可知。馬杜洛稱這是美國主導的表演與戰爭計畫，他否認委國陷入任何危機。

瓜伊多一再呼籲委國軍方放行讓救援物資送進國內。他表示，委國志工將於23日跨越邊界運送物資，他說委國軍方有一周時間做出正確選擇。

英國維珍集團創辦人布蘭森有意效仿1985年的「拯救生命」慈善演唱會，計畫為委內瑞...
英國維珍集團創辦人布蘭森有意效仿1985年的「拯救生命」慈善演唱會，計畫為委內瑞拉募款1億美元。圖為當年的「拯救生命」慈善演唱會。美聯社
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美國軍機已將委內瑞拉人道救援物資16日送抵哥倫比亞邊界，更多物資將陸續送達。歐新...
美國軍機已將委內瑞拉人道救援物資16日送抵哥倫比亞邊界，更多物資將陸續送達。歐新社
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哥倫比亞委內瑞拉募款
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