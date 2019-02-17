美中離婚搶小孩？慕尼黑會議交鋒 爭歐洲「監護權」

2019-02-17 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國副總統潘斯、中共中央政治局委員楊潔箎、俄羅斯外長拉夫羅夫和德國總理梅克爾16日出席第55屆慕尼黑安全會議，先後發言將強權競爭擺上檯面。彭博資訊評論，感覺很像中美打離婚官司時爭搶子女監護權，歐洲則是那個孩子。

楊潔箎強調大西洋兩岸對多邊主義和科技投資有不同看法，似在分化美國和歐盟盟邦之間的關係。他讚揚在歐洲備受歡迎的國際合作和自由貿易等理念，抨擊「保護主義」以及「科技霸權和權力政治」，雖然未點名美國，但很明顯劍指何方。

楊潔箎反駁潘斯對中國科技巨擘華為會讓歐洲5G網路曝露於間諜活動資安風險的警告，並認為歐洲應享有來自傳統盟邦的更多尊重。他說：「我希望部分美國人對自己多點信心，對別人多點尊重。大家都清楚各自利益所在，所以還是少說教吧。」

潘斯在楊潔箎之前發表演說，兩人都想向外推銷他們對區域安全的看法。潘斯敦促與會政治領袖下令禁用華為，指針對華為和其他中國電信公司造成的威脅，美國已向安全夥伴明確表達立場。他說，中國法律要求這些公司向北京提供他們網路和設備能取得的任何訊息，美國盟邦必須保護自己的關鍵通訊基設。

潘斯也重述，希望歐洲能配合美國對伊朗的強勢政策。他指控歐盟藉由建立能協助投資人躲避美國制裁的機制，破壞孤立德黑蘭政府的努力。潘斯15日剛訪問過奧斯威辛集中營遺址，他把伊朗和納粹德國相提並論。

梅克爾幾分鐘前才重申德國支持伊朗核協議。她也向美國喊話，對阿富汗駐軍有任何新決定，應先諮詢盟邦。德國派駐阿國的軍隊超過1000人。歐洲官員對川普未經磋商就決定撤軍敘利亞感到驚愕。