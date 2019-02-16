西班牙提前4月28日大選 4年來第3次

2019-02-16 16:32 世界日報 編譯中心╱綜合15日電



西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）宣布，將提前在4月28日舉行大選。 美聯社 分享 facebook 西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在2019年預算案遭國會封殺後，15日宣布將提前在4月28日舉行大選。桑傑士在記者會表示：「在毫無作為以任由預算卡關及讓西班牙人民發聲這兩個選項中，我選擇後者。」

八個多月前，桑傑士在一場戲劇性的國會不信任表決中，將保守派總理趕下台，接掌政權，自此展開艱難任期。

身為脆弱的少數政府領袖，46歲的桑傑士在國會須仰賴不可靠的夥伴支持，包括極左派政黨「我們可以」（Podemos party），以及至關重要的17名加泰隆尼亞分離派議員。

加泰隆尼亞議員13日加入右翼議員行列，讓桑傑士的預算案在國會闖關失敗。加泰隆尼亞議員撤回支持，是為了抗議在2017年參與加泰隆尼亞獨立行動的分離主義領袖受審。

桑傑士15日宣布解散國會，並提前於4月28舉行大選，這也將是西班牙不到四年來的第三次大選。桑傑士指責獨派政黨及保守派政黨阻撓預算案，罔顧國民利益。

根據最新民調，西班牙目前沒有任何一個政黨可望贏得足夠票數而單獨執政，因此可能的情況是選後將由三個或更多的政黨展開冗長的籌組聯合政府談判，勢必會為西班牙帶來一段不穩定的政治動盪期。

涉鼓吹加獨 加泰前主席活動取消

此外，流亡海外的加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont），原定15日到法國史特拉斯堡的歐洲議會大樓出席活動並會見記者，卻遭西班牙議員反對，指他非法鼓吹加泰獨立。歐洲議會展開安全檢討後，禁止活動舉行。