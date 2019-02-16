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美逼英法德退伊朗核協議 潘斯：歐洲夥伴破壞制裁

2019-02-16 16:39世界日報 編譯李京倫／綜合15日電

潘斯14日在華沙指責歐盟和英法德三國破壞美國對伊朗的制裁。聯合報系資料片（路透）
潘斯14日在華沙指責歐盟和英法德三國破壞美國對伊朗的制裁。聯合報系資料片（路透）
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美國副總統潘斯14日在波蘭華沙的中東和平會議上，罕見公開指責歐盟和英法德三國破壞美國對伊朗的制裁，並要求這四方退出伊朗核協議。

英法德三國上月建立一個新的金融機制，以繞過美國對伊朗的制裁，繼續與伊朗貿易。潘斯嚴詞批評，「遺憾的是，我們一些重要歐洲夥伴幾乎沒有配合制裁，他們還主導建立打破我們制裁的機制。這是不明智的一步，只會讓伊朗壯大，削弱歐盟，並在歐洲和美國之間製造更大的鴻溝」。

潘斯接著敦促歐盟和英法德三國效法美國，退出朗核子協議。先前美國官員只是暗示，如今潘斯直接挑明。潘斯說：「我們的歐洲夥伴應該退出伊朗核子協議，跟我們一起施加必要的經濟外交壓力，好讓伊朗人民、中東和全世界享有本應擁有的和平、安全與自由。」

為期兩天的中東和平會議13、14日在華沙舉行，由波蘭和美國共同主辦，約60國派代表團出席，但法、德未派外長與會，僅派出低階官員。未受邀也未與會的伊朗則稱此次會議是「華沙馬戲」，目的是把伊朗「妖魔化」。

伊朗核協議簽署國之一的俄國拒絕出席，14日在黑海度假城市索契另外辦了一場會議，請來伊朗總統羅哈尼與北約成員國土耳其總統厄多安，跟俄國總統普亭一起討論敘利亞情勢，被視為跟華沙中東會議打對台。

華沙中東會議原本以伊朗為討論焦點，但歐洲國家普遍不願出席只討論伊朗的會議，所以美方才把議題範圍擴大到中東和平。不過，潘斯和美國國務卿龐培歐稍早的言論仍然顯示，會議旨在孤立伊朗。龐培歐在會議開幕前會見出席的以色列總理內唐亞胡時說：「不對付伊朗，就無法達成中東和平穩定。」

伊朗中東潘斯
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