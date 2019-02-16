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大家都一樣！豬瘟當前 日自衛隊扛撲殺豬隻第一線

2019-02-16 13:10聯合報 記者洪哲政╱即時報導

日本長野縣、岐阜縣、滋賀縣、愛知縣等地爆發豬瘟疫情，日本防衛廳自衛隊近日透過官網...
日本長野縣、岐阜縣、滋賀縣、愛知縣等地爆發豬瘟疫情，日本防衛廳自衛隊近日透過官網，發布陸上自衛隊派兵協助銷毀掩埋病豬與清理豬舍的訊息。圖／擷自日本防衛廳官網
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日本長野縣、岐阜縣、滋賀縣、愛知縣等地爆發豬瘟疫情，日本防衛廳自衛隊近日透過官網，發布陸上自衛隊派兵協助銷毀掩埋病豬與清理豬舍的訊息。

陸上自衛隊接獲地方知事請求後，由高階軍官帶隊，派遣千餘名兵力，全員穿著防護服，從調查確認豬瘟、派兵撲殺、掩埋病豬、為豬舍消毒清理等工作一手包辦，在各縣市展開救災清理。但防衛廳發布的訊息也顯示，不是所有爆發豬瘟的縣市都要求派兵支援，如滋賀縣與大阪府就認為地方政府可以處理疫情，因此沒有提出救災要求。

我國國防部去年在823豪雨中派遣陸軍協助清理中南部淹死豬隻，面臨非洲豬瘟可能進襲，高層也也下令軍方備便，調查各作戰區轄內養豬場位置，以備不時之需。雖然國軍過去就有協助「口蹄疫」掩埋病豬的經驗，但外界對國軍從事清理豬舍、掩埋病豬的任務，至今仍有兩極看法。

日本近期就爆發豬瘟疫情，防衛廳動員陸上自衛隊包括第10特別團團、第10師總部、第10師師部、第35步兵團、第14步兵團、第33步兵團、自衛隊岐阜區域合作總部、306機關隊、SDF長野地區合作指揮部等近千名兵力與車輛，在自衛隊第10師師長等高階率領下，協助豬瘟清理。自衛隊建立自己對豬瘟爆發地點的情報體系，因應地方政府請求，投入豬舍清理與病豬掩埋的工作，人員裝備與國軍一般無二。

而根據陸上自衛隊救災報告，包括長野縣、岐阜縣、愛知縣都為撲殺病豬等任務向自衛隊提出救災請求。但滋賀縣和大阪府，由於地方政府可以處理救災，因此沒有提出救災要求。而在1月30日後，由於地方政府已能負擔清理工作，岐阜縣知事即要求自衛隊退出，結束撲殺病豬等任務。

日本長野縣、岐阜縣、滋賀縣、愛知縣等地爆發豬瘟疫情，日本防衛廳自衛隊近日透過官網...
日本長野縣、岐阜縣、滋賀縣、愛知縣等地爆發豬瘟疫情，日本防衛廳自衛隊近日透過官網，發布陸上自衛隊派兵協助銷毀掩埋病豬與清理豬舍的訊息。圖／擷自日本防衛廳官網
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