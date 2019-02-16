影／西伯利亞天降「黑雪」 媒體指向煤礦加工廠惹禍

2019-02-16 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



俄羅斯西伯利亞的克麥羅沃州（Kemerovo）部分城鎮近日出現毛骨悚然的「黑雪」，當地媒體形容場景好像「後世界末日」，並將問題指向當地煤礦加工廠，根本就是人為環保災難。

《西伯利亞時報》（The Siberian Times）報導，普羅科皮耶夫斯克（Prokopyevsk）、基謝廖夫斯克（Kiselyovsk）與列寧斯克－庫茲涅茨基（Leninsk-Kuznetsky）市區與整條街道的雪都混入一層薄薄又骯髒的煤灰。

官媒Russia-1拍攝的影像亦可看到，不只是道路的路面與兩側，停在戶外的汽車、露天擺放的木材、孩童遊玩的操場與公寓大樓的花園都被黑灰壟罩。一位受訪老人直接伸手在轎車車頂一抹，整個手掌心都變成黑色。其他居民將影像上傳社群媒體，有人質問「這些雪看起來像不像在地獄？」，但也有人聲稱他們感覺到一股藏在蒼涼雪景的美感。

俄羅斯中央的檢方已展開調查，座落當地的Prokopyevskaya煤礦加工廠總經理沃爾科夫（Anatoly Volkov）承認，該廠用於保護空氣不受煤粉汙染的防護裝置停止運轉。克麥羅沃州主管環保的副首長帕諾夫（Andrei Panov）則指其他工廠燃煤鍋爐、汽車排放的廢棄與燃煤電廠都有可能引發黑雪。

《衛報》報導，環保團體直指，當地空氣整天都飄著來自露天煤礦的煤灰，煤灰會跟著降雪落下，冬天見到天降黑雪機率也高於白雪飄下，讓260萬當地居民健康飽受威脅，當地男女的平均壽命更比俄羅斯全國要低3至4歲。

社群媒體用戶指出，煤礦是克麥羅沃州命脈，主管單位長期睜隻眼閉隻眼的結果，就是當地缺乏環保機制，所有廢棄物、塵土與煤粉遍布各處。想到他們與小孩都在呼吸，就覺得噩夢一場。