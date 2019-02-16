影╱空汙嚴重降黑雪 西伯利亞出現末日景象

2019-02-16 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



俄羅斯西伯利亞冬季常以白雪皚皚的景色聞名，但近日部分街道和車輛被一層有毒的黑雪覆蓋，批評人士稱此現象是人為造就的生態災難。

俄羅斯西伯利亞庫茲巴斯居民近日發現，部分街道和車輛被厚厚黑雪覆蓋。 圖擷自 YouTube 分享 facebook 英國衛報報導，根據一段在庫茲巴斯（Kuzbass）煤礦區拍攝的影片，一名女子開車經過多座「煤炭色」的小雪堆，兒童遊樂場和住宅區庭院地面都是黑的。畫面中的場景被俄羅斯媒體稱為「後世界末日」。

黑雪是煤灰混進雪花中的產物，塵埃則來自當地眾多的露天礦井，環保人士稱，這對該地區260萬人的健康造成災難性後果，其預期壽命比俄羅斯全國平均水平低三到四歲。俄國男性全國平均壽命為66歲，女性為77歲。

庫茲巴斯地區的癌症、兒童腦性麻痺和結核病的病發率也均高於全國平均。

環保組織成員斯利維亞克（Vladimir Slivyak）表示，「在冬季裡，白雪比黑雪更難找到」，「空氣中一直有很多煤塵，當雪落下時，煤塵才會看得見」。

許多俄羅斯環保人士呼籲英國抵制俄國煤礦，斯利維亞克說，「對他們施加壓力的最好方法，就是停止購買（俄國）煤炭，直到他們改善現狀」。

塵埃中含有各種有害的重金屬，包括砷和汞。將煤炭裝載到開放式火車廂出口的作法，加劇環境問題，塵埃會藉著風雨，降落於鐵路沿途的城鎮和河流。