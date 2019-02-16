親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

想到就腳軟！山東狂人養10億隻蟑螂吃廚餘 還設超難關卡「防越獄」

記者悄悄話╱懷孕女法官照樣判死刑 「下周生小孩去」

華為爭議惹毛中國 紐西蘭可能遭殃

2019-02-16 10:24聯合報 記者郭宣含╱即時報導

乳製品是紐西蘭對中國大陸的重要出口產品，圖為恆天然logo。路透
乳製品是紐西蘭對中國大陸的重要出口產品，圖為恆天然logo。路透
分享
紐西蘭與中國數十年來彼此互利，但紐西蘭跟隨美國腳步，對中國電信大廠華為實施禁令，近日傳出中國觀光客不願到紐西蘭，紐西蘭出口到中國大陸的海產通關拖延，兩國的友好關係面臨考驗。

紐西蘭與中國2008年簽訂自由貿易協定，逐步鬆綁兩國貿易。紐西蘭最大的貿易夥伴是中國，其次是紐西蘭鄰國澳洲。紐西蘭先驅報報導，紐西蘭在紐中關係是輸不起的那方。

根據紐西蘭統計局，前年9月至去年9月間，紐西蘭出口到中國的商品與服務價值為166億紐幣。主要出口產品包括乳製品、原木與木材和肉類，過去三年逐年增加。

過去10年，紐西蘭因乳製品出口、觀光人數與外籍生增加而獲利良多，許多企業都仰賴對中貿易。去年紐西蘭對中國最大出口為旅遊業，中國遊客對紐西蘭經濟貢獻16億紐幣。

根據最新的國際旅遊數字，去年有大約44.8萬名中國籍遊客走訪紐西蘭奧特亞羅瓦（Aotearoa），10年前約為10萬人。相較之下，去年出訪中國的紐西蘭人約13.2萬人。

專研亞洲市場The Agency 88諮詢公司的總裁Nick Siu表示，有鑑於中國是紐西蘭最重要的經濟夥伴，他很驚訝紐國政府不太積極緩解緊張關係。

Nick Siu指出，紐西蘭與中國的關係「非常重要」，不單是因為大量貿易與觀光，也因為紐西蘭是約29萬名中國大陸移民的家。他表示，外交緊張關係會阻礙紐西蘭的觀光人數，甚至更廣泛的經濟。

換個角度看，紐西蘭對中國來說，卻是一個非常小的貿易夥伴。

Nick Siu表示，紐西蘭與中國菁英最近欠缺往來，顯示兩國關係緊張。他認為，紐西蘭政府應該趕緊補救，但政府卻無所作為。

紐西蘭奧克蘭大學國際關係資深講師諾克斯（Stephen Noakes）表示，紐中關係長期被拿來跟美中關係或加拿大與中國的關係比較，但通常更友善些。他認為中國政府對紐西蘭政府處理華為爭議的態度感到失望，而且後果可能更嚴重。

紐西蘭經濟
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

和牛好吃自己養？日政府警戒 「和牛」品種外流

2019-02-16 10:32

川普：日相安倍提名我角逐諾貝爾和平獎 南韓也跟進

2019-02-16 08:25

法國警方破獲中國犯罪網絡 利用代購洗錢

2019-02-16 09:38

艾爾段：哈紹吉案交國際法院 美未全力支持調查

2019-02-16 08:08

美逼英法德 退出伊朗核協定

2019-02-16 00:21

用不用華為產品 英軍情六處處長：問題複雜

2019-02-16 00:07

政局又失穩 西班牙總理：4月28日提前大選

2019-02-15 23:27

美副總統罕見挑明歐洲破壞伊朗制裁 逼迫退出核協定

2019-02-15 22:30

扣押事件落幕 47名大馬人獲柬埔寨釋放回國

2019-02-15 22:20

川金二會倒數 韓媒：北韓高官取道北京赴越南

2019-02-15 22:14

翁山蘇姬顧問被謀殺 緬甸法院判兩嫌死刑

2019-02-15 22:02

國會封殺到底 英下院領袖：政府準備無協議脫歐

2019-02-15 22:00

波頓與薩爾瓦多總統當選人通話 談共抗中國擴張

2019-02-15 21:17

澳洲洪災挾帶泥沙 大堡礁恐窒息而死

2019-02-15 20:41

對義口水戰中被召回 法大使返羅馬履職

2019-02-15 20:32

不明液體傷人 巴黎地鐵3天2起類似事故

2019-02-15 20:29

梅伊若靠反對黨救脫歐協議 英議員：政府將崩解

2019-02-15 19:58

瓜地馬拉少女悲歌 41人因警方袖手命葬火窟

2019-02-15 17:20

美國務卿：伊朗擾亂鄰國 比北韓更具顛覆力

2019-02-15 16:26

海地動盪多日 神隱總統終於現身拒絕下台

2019-02-15 16:26

金正日冥誕 北韓辦文化活動紀念

2019-02-15 16:21

泰國首位變性總理候選人 期許帶來更多平等

2019-02-15 16:18

喀什米爾自爆案：印度2,500名武警遇襲，至少44死

2019-02-15 14:08

土耳其擬擴大全國提供廉價蔬菜

2019-02-15 14:02

川金二會在即 蓬佩奧：盡所能取得最大進展

2019-02-15 12:46

專家：北韓完全非核化 全面可驗證封存可為過渡

2019-02-15 12:15

血濃於水嗆中國？突厥國家如何看「新疆再教育營」

2019-02-15 11:42

日大阪麻疹疫情升溫 出遊應接種疫苗

2019-02-15 11:41

荷蘭設計藍色脫歐毛怪 提醒企業做好準備

2019-02-15 10:21

克什米爾炸彈攻擊 衝撞印度後備警察巴士釀44死

2019-02-15 10:18

機關算盡後 英國脫歐反而陷入僵局

2019-02-14 13:51

法國各行業罷工司空見慣 民眾習於應變

2019-02-10 22:32

爭取更多談判時間 梅伊將保證進行更多脫歐辯論

2019-02-10 22:17

土耳其批新疆人道恥辱 中國要求收回指責

2019-02-10 21:28

河野太郎訪菲 提供貸款助菲發展交通網

2019-02-10 20:23

脫歐期限將至 英歐加快協商盼避無協議災難

2019-02-10 20:10

影／悲！抓欄杆哭求媽不要跳 母緊抱10歲兒跳橋雙亡

2019-02-10 18:56

磋商第2次川金會 韓美層峰將通話溝通

2019-02-10 16:23

委內瑞拉軍方人士 棄馬杜洛轉挺瓜伊多

2019-02-10 15:44
看更多

熱門文章

為邊境築牆經費 川普宣布全國進入緊急狀態

2019-02-16 00:46

川普宣布全國緊急狀態 專家：一舉兩得

2019-02-15 23:02

零下32度打蛋會怎樣？ 凝固宛如藝術品

2019-02-15 13:36

性侵六歲女童無罪 因為法官擔心被告「不能成為牙醫」

2019-02-15 20:48

美國伊利諾州槍擊案！兇嫌斃命 釀至少5死5傷

2019-02-16 08:57

影／執意築牆！川普擬宣布緊急狀態 民主黨：無法無天

2019-02-15 13:14

美國報告：病歷恐成為中國勒索美國人的新武器

2019-02-15 22:23

「直升機父母」變多 研究：要怪社會貧富差距擴大

2019-02-15 15:51

越野跑者大戰美洲獅 縫了20多針活命

2019-02-15 17:22

川普宣布緊急狀態後挪什麼錢築牆？ 不論哪一種都會挨罵

2019-02-15 23:50

中美新一輪貿易談判結束！習近平會見美代表

2019-02-15 18:32

毀保育類棲地10萬人受害 企業被罰13億美元卻不用繳？

2019-02-16 10:00

川普為築牆宣布緊急狀態 意涵一次看

2019-02-15 14:49

川普稱將簽署緊急狀態以築牆 紐約州檢察長誓言挑戰

2019-02-16 02:20

用不用華為產品 英軍情六處處長：問題複雜

2019-02-16 00:07

影／達美客機高空遇亂流 女乘客頭砸傷濺血送醫

2019-02-15 15:25

濫用總統權昨是今非 川普堅稱自己做好事

2019-02-16 03:48

美副總統罕見挑明歐洲破壞伊朗制裁 逼迫退出核協定

2019-02-15 22:30

為籌築牆費宣布緊急狀態 川普堪稱空前

2019-02-15 16:27

美運動用品店杯葛Nike 卻搞到自己倒店

2019-02-16 09:54

緊急狀態Q&A╱總統執意宣布 難扭轉

2019-02-15 23:45

美中貿易談判獲進展 美股開高道瓊指數漲近300點

2019-02-15 23:39

秀誠意或畫大餅？中國承諾停止產業補貼

2019-02-15 12:55

日大阪麻疹疫情升溫 出遊應接種疫苗

2019-02-15 11:41

美中貿易談判 川普：達成協議才撤銷關稅

2019-02-16 01:17

若宣布美國進入緊急狀態 川普能多享什麼權？

2019-02-15 12:20

「股神」戰友：教新手頻繁進出股市 如引誘年輕人吸毒

2019-02-15 21:05

被爆險遭逼宮 川普轟麥凱博：國家之恥

2019-02-15 17:08

川普險遭逼宮！ FBI前代局長爆驚人內幕

2019-02-15 17:08

川普：日相安倍提名我角逐諾貝爾和平獎 南韓也跟進

2019-02-16 08:25

泰國失智婦失蹤8個月 徒步640公里入境雲南被尋獲

2019-02-15 21:03

習近平見美談判代表 盼達成互利雙贏協議

2019-02-15 19:17

華為爭議惹毛中國 紐西蘭可能遭殃

2019-02-16 10:24

美中新一輪貿易談判落幕 白宮：還有很多工作下周談

2019-02-15 22:09

空巴大白鯨 首飛英國

2019-02-16 00:10

習近平：美中貿易談判獲重要進展

2019-02-15 23:41

不甩川普、麥康諾 聯邦政府要關2火力電廠

2019-02-15 12:18

「胡蘿蔔加大棒」策略下的中國 究竟變或不變？

2019-02-15 19:49

美中貿易談判卡關 勢走上川習定奪一途

2019-02-15 13:08

川普將宣布緊急狀態取邊牆費 專家：爆法律戰恐影響連任

2019-02-15 17:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top