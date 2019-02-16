華為爭議惹毛中國 紐西蘭可能遭殃

2019-02-16 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



乳製品是紐西蘭對中國大陸的重要出口產品，圖為恆天然logo。路透 分享 facebook 紐西蘭與中國數十年來彼此互利，但紐西蘭跟隨美國腳步，對中國電信大廠華為實施禁令，近日傳出中國觀光客不願到紐西蘭，紐西蘭出口到中國大陸的海產通關拖延，兩國的友好關係面臨考驗。

紐西蘭與中國2008年簽訂自由貿易協定，逐步鬆綁兩國貿易。紐西蘭最大的貿易夥伴是中國，其次是紐西蘭鄰國澳洲。紐西蘭先驅報報導，紐西蘭在紐中關係是輸不起的那方。

根據紐西蘭統計局，前年9月至去年9月間，紐西蘭出口到中國的商品與服務價值為166億紐幣。主要出口產品包括乳製品、原木與木材和肉類，過去三年逐年增加。

過去10年，紐西蘭因乳製品出口、觀光人數與外籍生增加而獲利良多，許多企業都仰賴對中貿易。去年紐西蘭對中國最大出口為旅遊業，中國遊客對紐西蘭經濟貢獻16億紐幣。

根據最新的國際旅遊數字，去年有大約44.8萬名中國籍遊客走訪紐西蘭奧特亞羅瓦（Aotearoa），10年前約為10萬人。相較之下，去年出訪中國的紐西蘭人約13.2萬人。

專研亞洲市場The Agency 88諮詢公司的總裁Nick Siu表示，有鑑於中國是紐西蘭最重要的經濟夥伴，他很驚訝紐國政府不太積極緩解緊張關係。

Nick Siu指出，紐西蘭與中國的關係「非常重要」，不單是因為大量貿易與觀光，也因為紐西蘭是約29萬名中國大陸移民的家。他表示，外交緊張關係會阻礙紐西蘭的觀光人數，甚至更廣泛的經濟。

換個角度看，紐西蘭對中國來說，卻是一個非常小的貿易夥伴。

Nick Siu表示，紐西蘭與中國菁英最近欠缺往來，顯示兩國關係緊張。他認為，紐西蘭政府應該趕緊補救，但政府卻無所作為。

紐西蘭奧克蘭大學國際關係資深講師諾克斯（Stephen Noakes）表示，紐中關係長期被拿來跟美中關係或加拿大與中國的關係比較，但通常更友善些。他認為中國政府對紐西蘭政府處理華為爭議的態度感到失望，而且後果可能更嚴重。