美副總統罕見挑明歐洲破壞伊朗制裁 逼迫退出核協定

2019-02-15 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國副總統潘斯14日在波蘭華沙的中東和平會議上，罕見公開指責歐盟和英法德三國破壞美國對伊朗的制裁，並要求這四方退出伊朗核子協定。

英法德三國上月建立一個新的金融機制，以繞過美國對伊朗的制裁，繼續與伊朗貿易。潘斯嚴詞批評說，「遺憾的是，我們一些重要歐洲夥伴幾乎沒有配合制裁，事實上，他們還主導建立打破我們制裁的機制。這是不明智的一步，只會讓伊朗壯大，削弱歐盟，並在歐洲和美國之間製造更大的鴻溝」。

潘斯接著敦促歐盟和英法德三國效法美國，退出伊朗核子協定。先前美國官員只是暗示歐洲這樣做，如今潘斯直接挑明。潘斯說：「我們的歐洲夥伴應該退出伊朗核子協定，跟我們一起施加必要的經濟外交壓力，好讓伊朗人民、中東和全世界享有本應擁有的和平、安全與自由。」

中東和平會議13、14日在華沙舉行，由波蘭和美國共同主辦，約60國派代表團出席，但法、德兩國未派外長與會，僅派出低階官員。曾參與伊朗核子協定談判的歐盟外交政策首長費德莉卡．茉格里尼也缺席。未受邀也未與會的伊朗則稱此次會議是「華沙馬戲」，目的是把伊朗「妖魔化」。

伊朗核子協定簽署國之一的俄國拒絕出席，14日在黑海度假城市索契另外辦了一場會議，請來伊朗總統羅哈尼與北約成員國土耳其總統厄多安，跟俄國總統普亭一起討論敘利亞情勢，被視為跟華沙中東會議打對台。三國領袖會後發表宣言，承諾加強經濟商業合作，隱隱反駁潘斯說法。