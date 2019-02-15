親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

西班牙恐提前大選

2019-02-15 02:14經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

西班牙國會13日否決政府提出的2019年預算案，可能促使總理桑傑士（Pedro Sanchez）最快15日宣布提前舉行大選，反映加泰隆尼亞民族主義持續讓西班牙陷入分裂，在不到四年內面臨第三度選舉。

西班牙經濟部長卡爾維諾（Nadia Calvino）14日表示，內閣15日將討論國會決定封殺政府預算案的後果。但金融時報分析，桑傑士如今除了提前改選國會，幾乎沒有其他選擇，大選很可能在4月中、下旬進行。

預算案闖關失敗也證明由極左派「我們能黨」和加泰隆尼亞獨立黨派所支持的少數黨社會勞工黨政府，只會短暫存活。執政黨上周與加獨黨派協商破局，導致桑傑士缺乏可讓預算案過關的票數。自分離主義團體2017年底以來力拼要讓加泰隆尼亞從西班牙獨立後，加獨的緊張局勢就一直在醞釀中。

桑傑士去年6月在說服鬆散的政黨聯盟以貪腐醜聞為由對時任總理的拉霍伊通過不信任投票後而當上總理，但他領導的社會勞工黨在350個國會議席中僅占84席，因此要通過任何立法，都需取得加獨黨派的支持，然而現在這個結盟關係已分崩離析，也反映西班牙陷入政治不穩定的循環中。

西班牙預算部長孟蒂羅表示，在沒有預算的情況下，政府只能再短暫運作。

西班牙加泰隆尼亞
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

日爭同性婚 首提民法違憲訴訟

2019-02-14 23:55

伊朗恐攻釀27死 幕後煽動者成謎

2019-02-14 21:49

血濃於水的義氣？突厥國家如何看「新疆再教育營」

2019-02-14 21:40

跟北韓簽和平條約後撤軍？美重申駐韓美軍跟去核談判無關

2019-02-14 19:58

幾千億飛了！英防長發言惹陸副總理不爽 貿易會談取消

2019-02-14 19:48

川普稱首爾願多付5億駐韓美軍費 青瓦台否認

2019-02-14 19:30

與美核武協議 德執政聯盟不同調

2019-02-14 19:02

自殺炸彈27死 伊朗嗆美國搞鬼

2019-02-14 19:01

時代年度風雲人物 菲律賓記者瑞薩涉毀謗被捕

2019-02-14 19:00

北韓長期缺糧 舉辦3天全國烹飪大賽

2019-02-14 18:54

美搞破壞 伊朗發射火箭失敗率高

2019-02-14 18:40

越男北韓女相愛31年方結縭 兩人祝福川金二會

2019-02-14 18:21

影／泰公主參選成砲灰 泰王與軍方關係引揣測

2019-02-14 17:45

從中亞到土耳其：突厥國家如何看「新疆再教育營」？

2019-02-14 17:12

尚比亞計劃捕殺2000隻河馬 動保人士痛批

2019-02-14 17:05

新加坡卡爾頓飯店爆炸引發火災 疏散千人

2019-02-14 16:09

奧地利反對黨要求：男性全面放育嬰假

2019-02-14 14:55

安華：2年內接掌首相 追高盛1MDB醜聞之責

2019-02-14 14:50

南韓智慧手機使用率高 2成低頭族成癮

2019-02-14 14:50

日本愛知縣連爆豬瘟 擬請自衛隊支援

2019-02-14 14:49

金牌泳將罹病 日奧運大臣為失言道歉拒下台

2019-02-14 14:31

福島電廠首次接觸調查 機器手順利拿起核燃料碎片

2019-02-14 14:24

拚5G競賽 華為願配合各國資安要求

2019-02-14 14:16

菲國記者瑞薩涉誹謗被捕 拘留一夜後交保獲釋

2019-02-14 14:07

機關算盡後 英國脫歐反而陷入僵局

2019-02-14 13:51

精銳遇襲！伊朗「革命衛隊」遭自爆伏擊，至少27死

2019-02-14 13:49

日女泳將罹白血病 帶動骨髓捐贈受關注

2019-02-14 13:13

大馬人口3260萬 亞洲第18

2019-02-14 13:10

EU版權新法達共識 網路大咖新聞搜尋須付費給內容業者

2019-02-14 13:09

阿根廷民眾示威 要求宣布糧食緊急狀態

2019-02-14 13:06

情人節非傳統 印尼穆斯林組織籲勿慶祝

2019-02-14 12:35

歐盟將沙烏地列入洗錢黑名單 英國不滿

2019-02-14 12:35

影／斯里蘭卡誠徵「劊子手」月薪1萬6千元

2019-02-14 12:27

爭同婚自由 日本同志首度發起民法違憲訴訟

2019-02-14 12:00

IG出現穆斯林同志漫畫 遭印尼施壓撤帳號

2019-02-14 11:51

韓美外長華沙相會 協商第二次川金會

2019-02-14 11:20

英國因應脫歐 傳政府盼情報頭子延後退休

2019-02-14 10:32

歐盟達成線上版權初步協議 強化內容提供者權益

2019-02-14 10:24

福島電廠首次接觸調查 機器「手」順利拿起核燃料碎片

2019-02-14 09:38
看更多

熱門文章

幾千億飛了！英防長發言惹陸副總理不爽 貿易會談取消

2019-02-14 19:48

他不是外星人！ 出生「自帶住宅」 巴西水泡寶寶照片瘋傳

2019-02-14 15:00

周旋酒精毒品性愛趴 英樂透得主10年燒光4億「不後悔」

2019-02-14 12:32

巨無霸再見！訂單太少 空中巴士最大客機A380宣布停產

2019-02-14 13:53

監守自盜！ 蘋果高階主管驚爆涉入內線交易

2019-02-14 07:13

德國頒「全球剽竊獎」 大陸企業包辦前十名

2019-02-14 18:53

整形、搞間諜軟體躲追緝 墨國大毒梟最後竟栽在自己手上

2019-02-14 10:00

10億桶儲量！南非發現天然氣 總統稱「重大改變契機」

2019-02-14 11:54

巨無霸客機A380啟航僅12年 為何慘淪停產命運？

2019-02-14 18:26

影／久旱逢暴雨！澳洲近50萬頭牛慘死 畜牧業告急

2019-02-14 13:00

看猛男脫衣秀竟看到失明！ 58歲嬤被褲子甩到進醫院

2019-02-14 12:27

繼狂奔的大豆船後 2艘滿載特斯拉貨輪正趕往大陸

2019-02-14 15:59

45樓陽台丟椅子惹公憤 加拿大女子被控多罪

2019-02-14 09:50

這家餐廳吃喝一頓付多少錢隨你 能夠存活嗎？

2019-02-14 16:21

談判第4天！陸提增購美半導體 強制技轉仍無解陷僵局

2019-02-14 22:53

怕川普不取消對中國製產品的關稅 企業自救

2019-02-14 12:53

川普瞎扯：美墨高牆比聖母峰還難爬

2019-02-14 08:29

美中如何終結貿戰？專家：不論何方式　亞洲地位將升高

2019-02-14 23:50

NASA：地球綠地增加 歸功中國和印度

2019-02-14 23:11

鴨子也會溺死 澳洲驚見40多隻死鴨

2019-02-14 14:16

海尼根等啤酒商 竟是全球戒酒潮下大贏家

2019-02-14 17:32

中美高級別磋商14日登場 為什麼合照得拍三次？

2019-02-14 16:34

美股開盤跌近200點 零售銷售創下2009年9月來最大跌幅

2019-02-14 23:05

招生限制身高 越南師範大學引爭議

2019-02-14 10:48

中美高級別磋商登場 牽頭人合照為何照了3次？

2019-02-14 12:24

亞馬遜宣布 取消紐約第二總部計畫

2019-02-15 02:04

不退出5G競賽 華為願配合各國安全要求

2019-02-14 09:28

影／服役5111日 NASA宣布火星探測車機會號任務結束

2019-02-14 12:01

美州長下台前赦免酒駕慣犯 助爭取高薪工作

2019-02-14 09:02

美華府智庫研究：中國尖端科技仍需依賴美國

2019-02-14 12:15

川普誇史上最大減稅 美國人退稅縮水嗆不投川了

2019-02-14 18:18

美元走高 受通膨數據及貿易談判樂觀跡象提振

2019-02-14 07:55

美國經濟衰退？哪些指標顯示逼近警戒線？

2019-02-14 19:28

Google將投資130億美元 全美廣設資料中心

2019-02-14 20:16

大馬人口3260萬 亞洲第18

2019-02-14 13:10

愛情詐騙猖獗 全美去年損失高達43億

2019-02-14 14:55

川普前競選經理連續說謊 法官取消認罪協議

2019-02-14 09:40

中美14日北京談判影片 央視獨家曝光

2019-02-14 14:09

克魯曼預言美經濟衰退 美銀美林唱反調

2019-02-14 11:20

Google投資130億美元在美廣設資料中心 增聘1萬人

2019-02-14 11:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top