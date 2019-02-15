西班牙恐提前大選

2019-02-15 02:14 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



西班牙國會13日否決政府提出的2019年預算案，可能促使總理桑傑士（Pedro Sanchez）最快15日宣布提前舉行大選，反映加泰隆尼亞民族主義持續讓西班牙陷入分裂，在不到四年內面臨第三度選舉。

西班牙經濟部長卡爾維諾（Nadia Calvino）14日表示，內閣15日將討論國會決定封殺政府預算案的後果。但金融時報分析，桑傑士如今除了提前改選國會，幾乎沒有其他選擇，大選很可能在4月中、下旬進行。

預算案闖關失敗也證明由極左派「我們能黨」和加泰隆尼亞獨立黨派所支持的少數黨社會勞工黨政府，只會短暫存活。執政黨上周與加獨黨派協商破局，導致桑傑士缺乏可讓預算案過關的票數。自分離主義團體2017年底以來力拼要讓加泰隆尼亞從西班牙獨立後，加獨的緊張局勢就一直在醞釀中。

桑傑士去年6月在說服鬆散的政黨聯盟以貪腐醜聞為由對時任總理的拉霍伊通過不信任投票後而當上總理，但他領導的社會勞工黨在350個國會議席中僅占84席，因此要通過任何立法，都需取得加獨黨派的支持，然而現在這個結盟關係已分崩離析，也反映西班牙陷入政治不穩定的循環中。

西班牙預算部長孟蒂羅表示，在沒有預算的情況下，政府只能再短暫運作。